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Коммерсантъ FM
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Пожилой акционер тюрьму не испортит

Пенсионера, обвиняемого в хищениях из генеральского банка, хотят вернуть в СИЗО

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура обжаловала освобождение из СИЗО Эдуарда Кима — 76-летнего фигуранта уголовного дела об особо крупной растрате средств КБ «Арсенал», акционерами которого были сразу несколько генералов — Героев России. Ранее суд пришел к выводу, что СКР и ФСБ не представили никаких доказательств, подтверждающих намерение финансиста, расследование в отношении которого закончено, скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Эдуард Ким вместе с бывшим и. о. предправления КБ «Арсенал» Игорем Шапиро является фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), которое находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России. По версии следствия, пенсионер являлся управляющим акционером кредитной организации и организатором хищений из нее на сумму порядка 100 млн руб.

Следствие, обращаясь в суд, очевидно, не сомневалось, что срок ареста предполагаемого растратчика, находящегося под стражей с лета прошлого года, будет в очередной раз продлен. Объяснялось это необходимостью проведения ознакомления фигуранта с материалами дела, составления обвинительного заключения и направления его на утверждение прокурору.

При этом следователь приводил данные оперативных служб, свидетельствующие о том, что Эдуард Ким, «осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе», может скрыться в том числе и за границу; с целью воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде —угрожать свидетелям, склонить их к отказу либо изменению ранее данных показаний, «изобличающих его преступную деятельность». Оснований же для изменения обвиняемому меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, ни следствие, ни надзирающая за ним Генпрокуратура не нашли.

Басманный райсуд, в свою очередь, учитывая преклонный возраст обвиняемого, наличие у него тяжелых хронических заболеваний, а также отсутствие сведений о том, что он скрывался от следствия, уклонялся от явки к участникам расследования, либо угрожал участникам уголовного судопроизводства, решил, что с него достаточно и домашнего ареста. Тем более что предварительное следствие по делу завершено, а Эдуард Ким полностью признал свою вину.

Финансист был освобожден в зале суда, а домой вернулся в сопровождении сотрудников ФСИН с целым рядом ограничений, в том числе на использование средств связи.

Следует отметить, что решение прокуроров категорически не устроило, и они обратились в Мосгорсуд с апелляционным представлением, в котором требуют вернуть Эдуарда Кима в СИЗО, где он, по версии надзора, и должен дочитывать материалы расследования.

ЦБ отозвал лицензию у «Арсенала», созданного предприятиями ВПК, еще в сентябре 2017 года из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также сомнительной деятельности его клиентов. Кроме того, как установил регулятор, начиная с 2016 года работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

Как был взят под стражу Эдуард Ким

Акционерами банка на тот момент среди прочих являлись Герои России генерал-майор Минобороны Александр Панфилов и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов, а также общественная организация — Российская ассоциация героев во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Героем России Владимиром Шамановым. В связи с этим в финансовых кругах банк и называли генеральским.

После признания банка банкротом конкурсный управляющий от АСВ подал в арбитраж иск о взыскании с 16 соответчиков, среди которых были Эдуард Ким и Игорь Шапиро, а также с ассоциации убытков в размере 313 млн руб. Требование пока не удовлетворено, зато арестованы десятки принадлежащих ответчикам объектов недвижимости в Москве, Подмосковье, Ростовской, Белгородской и других областях.

Николай Сергеев

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