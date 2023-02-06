Пожилой акционер тюрьму не испортит

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура обжаловала освобождение из СИЗО Эдуарда Кима — 76-летнего фигуранта уголовного дела об особо крупной растрате средств КБ «Арсенал», акционерами которого были сразу несколько генералов — Героев России. Ранее суд пришел к выводу, что СКР и ФСБ не представили никаких доказательств, подтверждающих намерение финансиста, расследование в отношении которого закончено, скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Эдуард Ким вместе с бывшим и. о. предправления КБ «Арсенал» Игорем Шапиро является фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), которое находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России. По версии следствия, пенсионер являлся управляющим акционером кредитной организации и организатором хищений из нее на сумму порядка 100 млн руб.

Следствие, обращаясь в суд, очевидно, не сомневалось, что срок ареста предполагаемого растратчика, находящегося под стражей с лета прошлого года, будет в очередной раз продлен. Объяснялось это необходимостью проведения ознакомления фигуранта с материалами дела, составления обвинительного заключения и направления его на утверждение прокурору.

При этом следователь приводил данные оперативных служб, свидетельствующие о том, что Эдуард Ким, «осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе», может скрыться в том числе и за границу; с целью воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде —угрожать свидетелям, склонить их к отказу либо изменению ранее данных показаний, «изобличающих его преступную деятельность». Оснований же для изменения обвиняемому меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, ни следствие, ни надзирающая за ним Генпрокуратура не нашли.

Басманный райсуд, в свою очередь, учитывая преклонный возраст обвиняемого, наличие у него тяжелых хронических заболеваний, а также отсутствие сведений о том, что он скрывался от следствия, уклонялся от явки к участникам расследования, либо угрожал участникам уголовного судопроизводства, решил, что с него достаточно и домашнего ареста. Тем более что предварительное следствие по делу завершено, а Эдуард Ким полностью признал свою вину.

Финансист был освобожден в зале суда, а домой вернулся в сопровождении сотрудников ФСИН с целым рядом ограничений, в том числе на использование средств связи.

Следует отметить, что решение прокуроров категорически не устроило, и они обратились в Мосгорсуд с апелляционным представлением, в котором требуют вернуть Эдуарда Кима в СИЗО, где он, по версии надзора, и должен дочитывать материалы расследования.

ЦБ отозвал лицензию у «Арсенала», созданного предприятиями ВПК, еще в сентябре 2017 года из-за несоблюдения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также сомнительной деятельности его клиентов. Кроме того, как установил регулятор, начиная с 2016 года работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

Акционерами банка на тот момент среди прочих являлись Герои России генерал-майор Минобороны Александр Панфилов и генерал-лейтенант ФСБ Юрий Дуканов, а также общественная организация — Российская ассоциация героев во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Героем России Владимиром Шамановым. В связи с этим в финансовых кругах банк и называли генеральским.

После признания банка банкротом конкурсный управляющий от АСВ подал в арбитраж иск о взыскании с 16 соответчиков, среди которых были Эдуард Ким и Игорь Шапиро, а также с ассоциации убытков в размере 313 млн руб. Требование пока не удовлетворено, зато арестованы десятки принадлежащих ответчикам объектов недвижимости в Москве, Подмосковье, Ростовской, Белгородской и других областях.

Николай Сергеев