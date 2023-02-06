«Варяг» избавляется от лишнего

Арбитражный суд Челябинской области открыл конкурсное производство в отношении одной из компаний крупного охранного холдинга «Варяг» — ООО «Частная охранная организация “Горспецхран”». Компания сама заявила о своем банкротстве из-за долгов на 152,2 млн руб. На сегодня сумма предъявленных требований превышает 200 млн руб., из которых более 77 млн задолженность по налогам. Шесть из восьми кредиторов — компании, связанные с «Варягом». Эксперты отмечают, что при обоснованных возражениях со стороны независимых кредиторов суд может понизить очередность удовлетворения требований таких лиц или вообще не включить в реестр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Частная охранная организация сама заявила о своем банкротстве

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Частная охранная организация сама заявила о своем банкротстве

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В Челябинске ООО «Частная охранная организация “Горспецхран”» (до апреля 2021 года — ЧОО «Варяг-1») признана банкротом. Арбитражный суд региона открыл в отношении компании, которая является частью крупного частного охранного холдинга «Варяг», конкурсное производство сроком до 5 июля. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В августе 2022 года ЧОО «Горспецхран» само направило в суд заявление о банкротстве. На тот момент компания заявила о долгах в размере 152,5 млн руб. В октябре суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, за время первого этапа банкротства установлено, что на середину 2022 года кредиторская задолженность предприятия превысила 170 млн руб., дебиторская — почти 9 млн руб. В штате компании числятся 27 охранников. В аренде у организации имеется земельный участок площадью 299 кв. м на улице Производственная в Челябинске. Временный управляющий пришел к выводу о «целесообразности» признания должника банкротом. «ЧОО “Горспецхран”» в течение всего анализируемого периода не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имеет неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами»,— говорится в определении суда. Признаков фиктивного или преднамеренного банкротства временный управляющий не обнаружил. При этом он установил, что в 2022 году «Горспецхран» совершил три сделки по отчуждению объектов недвижимости, расположенных на улице Производственная.

Кредиторы поддержали открытие конкурсного производства. Всего требования предъявили семь организаций и индивидуальный предприниматель на общую сумму более 200 млн руб. На момент признания должника банкротом суд удовлетворил лишь заявление бизнесмена Андрея Батракова на 14,2 млн руб. Рассматриваются требования управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области на сумму 77,7 млн руб., а также шести компаний, аффилированных с должником: ООО «ЧОП “Варяг-5”» (102,18 млн руб.), ЧОП «Варяг Троицк» (201,315 тыс. руб.), ООО «Инженерно-технический центр безопасности “Варяг”» (754,626 тыс.), ЧОО «Охрана-Норд» (16,45 млн), ЧОО «Альфа» (15,1 млн) и ЧОО «Система безопасности» (3,6 млн руб.). До рассмотрения требований налоговой инспекции и ЧОП «Варяг-5» суд запретил проводить первое собрание кредиторов.

В холдинге «Варяг» на момент подготовки материала не ответили на запрос по поводу банкротства ЧОО «Горспецхран».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Частная охранная организация “Горспецхран”» была зарегистрирована в 2002 году. До 2016 года назвалась ЧОП «Варяг», затем до апреля 2021 года — ЧОО «Варяг-1». Владелец 100% уставного капитала и генеральный директор «Горспецхрана» — Алексей Шашков. Он также является собственником 100% уставного капитала еще 17 охранных организаций в Челябинской области, две из которых находятся в стадии ликвидации, три — в процедуре банкротства. В том числе ему принадлежат участвующие в деле о банкротстве «Горспецхрана» «Варяг-5», «Альфа», «Варяг-Троицк» и «Охрана-Норд». До октября 2021 года Алексей Шашков владел ИТЦБ «Варяг», а ЧОО «Система безопасности» (Екатеринбург) принадлежит Сергею Шашкову. По итогам 2021 года, ЧОО «Горспецхран» получил чистый убыток в размере 43,5 млн руб. против чистой прибыли в 2020-м в 698 тыс. руб.

Выручка компании в 2021 году составила 162 млн руб., в 2020-м — 142 млн.

Эксперты отмечают, что участие в деле о банкротстве аффилированных должнику компаний встречается довольно часто. «На практике это распространенная ситуация, когда практически весь реестр требований кредиторов могут составлять лица, аффилированные с должником. Однако при наличии обоснованных возражений со стороны независимых кредиторов, каковым является налоговый орган, суд может понизить очередность удовлетворения требований таких лиц либо вовсе отказать во включении в реестр»,— говорит старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Дмитрий Волосов. По его словам, конкурсные кредиторы также могут оспорить заключение временного управляющего об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. В данном случае может быть назначена судебная экспертиза.

Юлия Гарипова