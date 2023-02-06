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Коммерсантъ FM
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Головная структура «Интерроса» сменила кипрский офшор на российский

Собственником ООО «Холдинговая компания Интеррос» стала МК ООО «Интеррос Инвест», зарегистрированная в России. Ранее собственником «ХК Интеррос» был кипрский офшор Interros Ltd. Изменения в реестре ЕГРЮЛ произошли 30 января 2023 года.

16 января Interros Ltd была перерегистрирована в офшорной зоне на острове Русский и сменила название на «Интеррос Инвест». Таким образом, переход «ХК Холдинг» к «Интеррос Инвест» является следствием перерегистрации с кипрского офшора на российский.

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин говорил, что компанию перерегистрировали на острове Русский, поскольку группа планирует стать якорным инвестором Дальнего Востока.

Анастасия Ларина

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