Путин отправил самолеты МЧС для помощи Сирии после землетрясения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. В разговоре российский президент предложил помощь Сирии при ликвидации последствий землетрясения. Башар Асад принял это предложение, спасатели МЧС вылетят в Сирию в ближайшее время. Подробности разговора приводит пресс-служба Кремля.

«Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия. Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин планирует в ближайшее время планирует предложить помощь руководству Турции, которая также пострадала из-за землетрясения. Для этого в ближайшее время он созвонится с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в Сирии во время землетрясения погибли почти 800 человек, в Турции — до 1014 человек.

Анастасия Ларина