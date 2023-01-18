Новый трамвай презентовали на «Невском заводе электротранспорта» в Петербурге

ПК «Транспортные системы» презентовала петербургскому правительству и журналистам новый трамвай модели 71–932 «Невский». Город получит в рамках государственного контракта 38 таких.

Презентация проходит на Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого. Трамвай был специально разработал для Петербурга по техзаданию ГУП «Горэлектротранс». Его вместимость составит 205 человек (52 места сидячих), вагоны оснастят USB-розетками и адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Как и во всех новых трамваях Петербурга, в модели есть система активной помощи водителю.

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