Владимир Путин разрешил СИБУРу выкупить долю Solvay в «Русвинил»

Распоряжением Владимира Путина СИБУРу разрешено выкупить у Solvin Holding Nederland B.V. (дочка бельгийской Solvay) 50% доли в совместном предприятии «Русвинил» в Нижегородской области. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русвинил» зарегистрировано в Кстове в 2007 году с уставным капиталом 28,5 млрд руб. Компанией в равных долях владеют СИБУР и Solvin Holding Nederland B.V. Основной вид деятельности –Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. Выручка предприятия в 2020 году составила 27,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб.

Постановлением правительства РФ от 6 марта 2022 года все сделки и операции российских компаний с организациями и гражданами из «недружественных стран» должны быть одобрены правительственной комиссией. В сентябре прошлого года Владимир Путин подписал указ об особом порядке операций с долями в российских компаниях для лиц из «недружественных стран», в декабре президент разрешил правительству одобрять сделки с подсанкционными лицами.

Владимир Зубарев