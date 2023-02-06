Первый замминистра строительства Прикамья Александр Пономарев покидает свой пост

Первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев покидает свой пост. Как передает телеграм-канал «Реальная Пермь», заявление об уходе с госслужбы господин Пономарев подал сам. В пресс-службе краевого минстроя «Ъ-Прикамье» сообщили, что Александр Пономарев действительно покидает должность заместителя министра, его последний рабочий день сегодня — 6 февраля. «Александр Евгеньевич решил уйти с государственной службы и рассматривает другие предложения о работе. Заявление об увольнении было подано еще до ухода с должности Андрея Колмогорова и назначения министром строительства Артема Габдрахманова»,— пояснили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До сегодняшнего дня Александр Пономарев находился в отпуске. Пост первого заместителя министра строительства пока остается вакантным, добавили в краевом минстрое.

Напомним, что Александр Пономарев занял пост замминистра строительства Прикамья в 2020 году. До этого он руководил краевым управлением капстроительства. До трудоустройства в УКС Александр Пономарев 11 лет работал замдиректора по развитию и капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

В конце января ушел в отставку министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров, а его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Вскоре после этого руководителем подведомственной министерству структуры — управления капстроительства (УКС) Пермского края был назначен бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» господин Плаксин занимал должность замгендиректора по капстроительству. Нового руководителя представили коллективу управления капстроительства 1 февраля.