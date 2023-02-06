Рэпер Yung Trappa умер от отравления неизвестным веществом

Согласно врачебному заключению, смерть рэпера Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa, наступила от отравления неустановленным веществом. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах. Ранее СМИ писали, что музыкант мог погибнуть от передозировки наркотиками. Точное название вещества станет известно после вскрытия.
Рэпер Вячеслав Ширяев (Yung Trappa)
Фото: страница Yung Trappa в соцсети
Напомним, Владислав Ширяев умер 3 февраля в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице, 6. В декабре 2022 года, после 14 месяцев заключения, исполнитель вышел на свободу. Рэпера обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В 2016 году он также получил пять лет и семь месяцев колонии по делу о распространении наркотиков.