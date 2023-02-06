Рэпер Yung Trappa умер от отравления неизвестным веществом

Согласно врачебному заключению, смерть рэпера Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa, наступила от отравления неустановленным веществом. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах. Ранее СМИ писали, что музыкант мог погибнуть от передозировки наркотиками. Точное название вещества станет известно после вскрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Вячеслав Ширяев (Yung Trappa)

Фото: страница Yung Trappa в соцсети Рэпер Вячеслав Ширяев (Yung Trappa)

Фото: страница Yung Trappa в соцсети

Напомним, Владислав Ширяев умер 3 февраля в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице, 6. В декабре 2022 года, после 14 месяцев заключения, исполнитель вышел на свободу. Рэпера обвиняли в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В 2016 году он также получил пять лет и семь месяцев колонии по делу о распространении наркотиков.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург