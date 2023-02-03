В Санкт-Петербурге умер рэпер Yung Trappa

Рэпер Вячеслав Ширяев (творческий псевдоним — Yung Trappa) умер 2 февраля на 27-м году жизни от остановки сердца у себя дома в Санкт-Петербурге, сообщает официальная группа исполнителя во «ВКонтакте». Источник «Ъ» в правоохранительных органах информацию о смерти подтвердил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Ширяев

Фото: страница Yung Trappa в соцсети Вячеслав Ширяев

Фото: страница Yung Trappa в соцсети

«Друзья, утром 2 февраля не стало нашего друга артиста Yung Trappa. Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца»,— говорится в заявлении сообщества.

По информации источников Telegram-канала «Осторожно, новости», тело музыканта обнаружили в квартире дома на Дровяной улице, а в качестве причины смерти рассматривают передозировку наркотиками. При этом источники «Фонтанки» сообщают, что следов наркотиков и каких-либо веществ в квартире не обнаружено.

Yung Trappa родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Заниматься рэпом он начал, когда ему было 11 лет, а первый альбом под названием «Yung Treezy Crazy» выпустил в 2011 году. В августе 2015 года Вячеслава Ширяева задержала полиция по подозрению в хранении и распространении наркотиков. В ноябре 2016 года Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил Yung Trappa к пяти годам и семи месяцам колонии.

Рэпер вышел из тюрьмы в феврале 2021 года. В августе он выпустил альбом «Forever». В ноябре 2021 года Вячеслава Ширяева задержали и на два месяца отправили в СИЗО по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек. 10 января 2023 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Эрдни Кагалтынов