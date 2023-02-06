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Ягр побил рекорд Гретцки по голам в матчах профессиональных лиг и за сборную

Олимпийский чемпион по хоккею Яромир Ягр побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в матчах профессиональных лиг и за национальные команды. 51-летний Ягр, выступающий за чешскую «Кладно», забил шайбу в матче против «Тршинца». Игра закончилась со счетом 4:5. Этот гол стал для него 1099 в карьере. Гретцки забросил за карьеру 1098 шайб.

Ягр с лета 2011 года является владельцем хоккейного клуба, за который выступает. За свою карьеру дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). В составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). По числу заброшенных шайб в официальных матчах занимает первое место за всю историю хоккея.

Фотогалерея

Яромир Ягр и его достижения в хоккее

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Яромир Ягр родился 15 февраля 1972 года в чехословацкой деревне Шмеров-Гнидусы, сейчас это часть чешского города Кладно. Он стал третьим Яромиром в семье, получив имя в честь отца и деда

Яромир Ягр родился 15 февраля 1972 года в чехословацкой деревне Шмеров-Гнидусы, сейчас это часть чешского города Кладно. Он стал третьим Яромиром в семье, получив имя в честь отца и деда

Фото: Reuters

Ягр впервые вышел на лед и взял в руки клюшку в 4 года. В 1988 году, когда ему было 16 лет, он начал профессиональную карьеру в родном городе Кладно. Там он провел свой первый сезон, выступая за одноименный хоккейный клуб. Вскоре на него обратили внимание тренеры сборной Чехословакии и пригласили на чемпионат мира 1990 года

Ягр впервые вышел на лед и взял в руки клюшку в 4 года. В 1988 году, когда ему было 16 лет, он начал профессиональную карьеру в родном городе Кладно. Там он провел свой первый сезон, выступая за одноименный хоккейный клуб. Вскоре на него обратили внимание тренеры сборной Чехословакии и пригласили на чемпионат мира 1990 года

Фото: Reuters

В 1990 году восходящая звезда Яромир Ягр был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на драфте под общим пятым номером, хотя его отец был против того, чтобы сын ехал за границу до 18 лет. В 19 лет Ягр стал самым молодым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забившим в финале Кубка Стэнли&lt;br> На фото: Яромир Ягр (справа) в женском платье на благотворительном конкурсе «Мисс вбрасывание» в Чехии

В 1990 году восходящая звезда Яромир Ягр был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на драфте под общим пятым номером, хотя его отец был против того, чтобы сын ехал за границу до 18 лет. В 19 лет Ягр стал самым молодым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забившим в финале Кубка Стэнли
На фото: Яромир Ягр (справа) в женском платье на благотворительном конкурсе «Мисс вбрасывание» в Чехии

Фото: Reuters

В составе «Питтсбург Пингвинз» два года подряд выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), становился обладателем трофея Харта, а также трижды получал награду Лестера Б. Пирсона, теперь известную как приз Теда Линдси — награду самому полезному игроку

В составе «Питтсбург Пингвинз» два года подряд выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), становился обладателем трофея Харта, а также трижды получал награду Лестера Б. Пирсона, теперь известную как приз Теда Линдси — награду самому полезному игроку

Фото: Reuters

Во время локаута НХЛ 2004–2005 годов чешский хоккеист выступал в российской Суперлиге за омский «Авангард». А в 2008 году покинул НХЛ и подписал с «ястребами» постоянный контракт. Уже спустя год он стал лучшим бомбардиром команды. Как сообщал New York Post, сумма контракта нападающего с «Авангардом» составила $35 млн за три сезона. По информации канадского TSN, ему предложили $21 млн

Во время локаута НХЛ 2004–2005 годов чешский хоккеист выступал в российской Суперлиге за омский «Авангард». А в 2008 году покинул НХЛ и подписал с «ястребами» постоянный контракт. Уже спустя год он стал лучшим бомбардиром команды. Как сообщал New York Post, сумма контракта нападающего с «Авангардом» составила $35 млн за три сезона. По информации канадского TSN, ему предложили $21 млн

Фото: ITAR-TASS, Presidential Press Service / AP

За все четыре сезона, проведенных в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы. Выступая за омский клуб, он стал обладателем «Золотого шлема» — приза лучшим игрокам по итогам сезона

За все четыре сезона, проведенных в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы. Выступая за омский клуб, он стал обладателем «Золотого шлема» — приза лучшим игрокам по итогам сезона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я взял 68-й номер из-за своего деда» &lt;BR>В одном из интервью Яромир Ягр в шутку сказал: «Будь в &quot;Авангарде&quot; занят 68-й номер, я бы выбрал другой клуб». Чешский форвард всю жизнь выступал под игровым номером «68» в знак солидарности с жертвами «Пражской весны»

«Я взял 68-й номер из-за своего деда»
В одном из интервью Яромир Ягр в шутку сказал: «Будь в "Авангарде" занят 68-й номер, я бы выбрал другой клуб». Чешский форвард всю жизнь выступал под игровым номером «68» в знак солидарности с жертвами «Пражской весны»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Хоккеист Максим Сушинский о приходе чешского форварда в «Авангард»: «Мы пересекались в сборных, видели, как он играет, но когда он появился в твоем клубе и стал твоим партнером — это, конечно, приятно»

Хоккеист Максим Сушинский о приходе чешского форварда в «Авангард»: «Мы пересекались в сборных, видели, как он играет, но когда он появился в твоем клубе и стал твоим партнером — это, конечно, приятно»

Фото: Misha Japaridze / AP

Вместе с Яромиром Ягром Чехия выиграла Олимпиаду в Нагано в 1998 году, взяла бронзу в Турине в 2006-м. Дважды, в 2005 и 2010 годах, он привозил домой золото чемпионатов мира. На Играх в Ванкувере в 2010 году нес флаг Чехии на церемонии открытия. 28 октября того же года во время празднования Дня независимости Чехии президент страны Вацлав Клаус наградил хоккеиста орденом «За заслуги»

Вместе с Яромиром Ягром Чехия выиграла Олимпиаду в Нагано в 1998 году, взяла бронзу в Турине в 2006-м. Дважды, в 2005 и 2010 годах, он привозил домой золото чемпионатов мира. На Играх в Ванкувере в 2010 году нес флаг Чехии на церемонии открытия. 28 октября того же года во время празднования Дня независимости Чехии президент страны Вацлав Клаус наградил хоккеиста орденом «За заслуги»

Фото: Mark Baker / AP

В 2011 году хорошо знакомая «Питтсбург Пингвинз» предложила Ягру $2 млн за сезон. К тому времени его контракт с омским клубом истекал, однако «Филадельфия Флайерз» — на тот момент главный соперник «пингвинов» — предложила чешскому нападающему больше — $3,3 млн. Так Ягр вернулся в НХЛ

В 2011 году хорошо знакомая «Питтсбург Пингвинз» предложила Ягру $2 млн за сезон. К тому времени его контракт с омским клубом истекал, однако «Филадельфия Флайерз» — на тот момент главный соперник «пингвинов» — предложила чешскому нападающему больше — $3,3 млн. Так Ягр вернулся в НХЛ

Фото: Petr Josek / Reuters

В январе 2015 года, играя за «Нью-Джерси Девилз», Ягр стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, забросившем три шайбы за матч. Всего на счету чешского форварда 16 хет-триков. Первый и последний были сделаны с разницей почти в 25 лет

В январе 2015 года, играя за «Нью-Джерси Девилз», Ягр стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, забросившем три шайбы за матч. Всего на счету чешского форварда 16 хет-триков. Первый и последний были сделаны с разницей почти в 25 лет

Фото: Jason Cohn / Reuters

Летом 2011 года Ягр стал владельцем и президентом чешского клуба в родном городе Кладно, назвав «Рытиржи (или Рыцари) Кладно». На этом посту он сменил своего отца Яромира Ягра-старшего. Сейчас команда выступает в чешской Экстралиге

Летом 2011 года Ягр стал владельцем и президентом чешского клуба в родном городе Кладно, назвав «Рытиржи (или Рыцари) Кладно». На этом посту он сменил своего отца Яромира Ягра-старшего. Сейчас команда выступает в чешской Экстралиге

Фото: Charles Krupa / AP

«Я буду играть в хоккей до 55 лет! Чувствую себя великолепно. Наслаждаюсь игрой как никогда. Раньше я чувствовал давление, что должен быть лучшим хоккеистом мира. А теперь просто хочу продлить карьеру до максимума» &lt;BR>В феврале 2018 года Ягр покинул НХЛ и стал играть там, откуда начинал — в Кладно. Ранее он выступал за одноименный клуб только во время локаутов НХЛ — в 1994, 2004 и 2014 годах

«Я буду играть в хоккей до 55 лет! Чувствую себя великолепно. Наслаждаюсь игрой как никогда. Раньше я чувствовал давление, что должен быть лучшим хоккеистом мира. А теперь просто хочу продлить карьеру до максимума»
В феврале 2018 года Ягр покинул НХЛ и стал играть там, откуда начинал — в Кладно. Ранее он выступал за одноименный клуб только во время локаутов НХЛ — в 1994, 2004 и 2014 годах

Фото: Winslow Townson / AP

В НХЛ Яромир Ягр играл с перерывами с 1990 по 2018 годы. Из них 11 лет, до 2001 года, выступал за «пингвинов». После ухода из «Питтсбург Пингвинз» у Ягра были контракты с «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Авангардом», «Филадельфия Флайерз», «Кладно», «Нью-Джерси Девилз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз»

В НХЛ Яромир Ягр играл с перерывами с 1990 по 2018 годы. Из них 11 лет, до 2001 года, выступал за «пингвинов». После ухода из «Питтсбург Пингвинз» у Ягра были контракты с «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Авангардом», «Филадельфия Флайерз», «Кладно», «Нью-Джерси Девилз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз»

Фото: Wilfredo Lee / AP

«Я не знаю, где я буду играть, но я по-прежнему хочу играть до тех пор, пока я могу стоять на ногах» &lt;BR>На льду Ягр провел 1733 матча, на его счету 766 голов, 1155 передач. Он входит в тройку самых результативных игроков в истории НХЛ. Чешский нападающий набрал 1921 балл — второй лучший результат. Первое место у канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (2857 очков)

«Я не знаю, где я буду играть, но я по-прежнему хочу играть до тех пор, пока я могу стоять на ногах»
На льду Ягр провел 1733 матча, на его счету 766 голов, 1155 передач. Он входит в тройку самых результативных игроков в истории НХЛ. Чешский нападающий набрал 1921 балл — второй лучший результат. Первое место у канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (2857 очков)

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

В настоящее время Ягр продолжает играть за «Кладно». «Клуб — моя ответственность перед отцом. Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы стыдно уйти»,— заявил Яромир Ягр в одном из интервью в августе 2021 года

В настоящее время Ягр продолжает играть за «Кладно». «Клуб — моя ответственность перед отцом. Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы стыдно уйти»,— заявил Яромир Ягр в одном из интервью в августе 2021 года

Фото: Petr David Josek / AP

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Яромир Ягр родился 15 февраля 1972 года в чехословацкой деревне Шмеров-Гнидусы, сейчас это часть чешского города Кладно. Он стал третьим Яромиром в семье, получив имя в честь отца и деда

Фото: Reuters

Ягр впервые вышел на лед и взял в руки клюшку в 4 года. В 1988 году, когда ему было 16 лет, он начал профессиональную карьеру в родном городе Кладно. Там он провел свой первый сезон, выступая за одноименный хоккейный клуб. Вскоре на него обратили внимание тренеры сборной Чехословакии и пригласили на чемпионат мира 1990 года

Фото: Reuters

В 1990 году восходящая звезда Яромир Ягр был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на драфте под общим пятым номером, хотя его отец был против того, чтобы сын ехал за границу до 18 лет. В 19 лет Ягр стал самым молодым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забившим в финале Кубка Стэнли
На фото: Яромир Ягр (справа) в женском платье на благотворительном конкурсе «Мисс вбрасывание» в Чехии

Фото: Reuters

В составе «Питтсбург Пингвинз» два года подряд выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), становился обладателем трофея Харта, а также трижды получал награду Лестера Б. Пирсона, теперь известную как приз Теда Линдси — награду самому полезному игроку

Фото: Reuters

Во время локаута НХЛ 2004–2005 годов чешский хоккеист выступал в российской Суперлиге за омский «Авангард». А в 2008 году покинул НХЛ и подписал с «ястребами» постоянный контракт. Уже спустя год он стал лучшим бомбардиром команды. Как сообщал New York Post, сумма контракта нападающего с «Авангардом» составила $35 млн за три сезона. По информации канадского TSN, ему предложили $21 млн

Фото: ITAR-TASS, Presidential Press Service / AP

За все четыре сезона, проведенных в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы. Выступая за омский клуб, он стал обладателем «Золотого шлема» — приза лучшим игрокам по итогам сезона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я взял 68-й номер из-за своего деда»
В одном из интервью Яромир Ягр в шутку сказал: «Будь в "Авангарде" занят 68-й номер, я бы выбрал другой клуб». Чешский форвард всю жизнь выступал под игровым номером «68» в знак солидарности с жертвами «Пражской весны»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Хоккеист Максим Сушинский о приходе чешского форварда в «Авангард»: «Мы пересекались в сборных, видели, как он играет, но когда он появился в твоем клубе и стал твоим партнером — это, конечно, приятно»

Фото: Misha Japaridze / AP

Вместе с Яромиром Ягром Чехия выиграла Олимпиаду в Нагано в 1998 году, взяла бронзу в Турине в 2006-м. Дважды, в 2005 и 2010 годах, он привозил домой золото чемпионатов мира. На Играх в Ванкувере в 2010 году нес флаг Чехии на церемонии открытия. 28 октября того же года во время празднования Дня независимости Чехии президент страны Вацлав Клаус наградил хоккеиста орденом «За заслуги»

Фото: Mark Baker / AP

В 2011 году хорошо знакомая «Питтсбург Пингвинз» предложила Ягру $2 млн за сезон. К тому времени его контракт с омским клубом истекал, однако «Филадельфия Флайерз» — на тот момент главный соперник «пингвинов» — предложила чешскому нападающему больше — $3,3 млн. Так Ягр вернулся в НХЛ

Фото: Petr Josek / Reuters

В январе 2015 года, играя за «Нью-Джерси Девилз», Ягр стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, забросившем три шайбы за матч. Всего на счету чешского форварда 16 хет-триков. Первый и последний были сделаны с разницей почти в 25 лет

Фото: Jason Cohn / Reuters

Летом 2011 года Ягр стал владельцем и президентом чешского клуба в родном городе Кладно, назвав «Рытиржи (или Рыцари) Кладно». На этом посту он сменил своего отца Яромира Ягра-старшего. Сейчас команда выступает в чешской Экстралиге

Фото: Charles Krupa / AP

«Я буду играть в хоккей до 55 лет! Чувствую себя великолепно. Наслаждаюсь игрой как никогда. Раньше я чувствовал давление, что должен быть лучшим хоккеистом мира. А теперь просто хочу продлить карьеру до максимума»
В феврале 2018 года Ягр покинул НХЛ и стал играть там, откуда начинал — в Кладно. Ранее он выступал за одноименный клуб только во время локаутов НХЛ — в 1994, 2004 и 2014 годах

Фото: Winslow Townson / AP

В НХЛ Яромир Ягр играл с перерывами с 1990 по 2018 годы. Из них 11 лет, до 2001 года, выступал за «пингвинов». После ухода из «Питтсбург Пингвинз» у Ягра были контракты с «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Авангардом», «Филадельфия Флайерз», «Кладно», «Нью-Джерси Девилз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз»

Фото: Wilfredo Lee / AP

«Я не знаю, где я буду играть, но я по-прежнему хочу играть до тех пор, пока я могу стоять на ногах»
На льду Ягр провел 1733 матча, на его счету 766 голов, 1155 передач. Он входит в тройку самых результативных игроков в истории НХЛ. Чешский нападающий набрал 1921 балл — второй лучший результат. Первое место у канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (2857 очков)

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

В настоящее время Ягр продолжает играть за «Кладно». «Клуб — моя ответственность перед отцом. Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы стыдно уйти»,— заявил Яромир Ягр в одном из интервью в августе 2021 года

Фото: Petr David Josek / AP

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