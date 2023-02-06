Ягр побил рекорд Гретцки по голам в матчах профессиональных лиг и за сборную

Олимпийский чемпион по хоккею Яромир Ягр побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в матчах профессиональных лиг и за национальные команды. 51-летний Ягр, выступающий за чешскую «Кладно», забил шайбу в матче против «Тршинца». Игра закончилась со счетом 4:5. Этот гол стал для него 1099 в карьере. Гретцки забросил за карьеру 1098 шайб.

Ягр с лета 2011 года является владельцем хоккейного клуба, за который выступает. За свою карьеру дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). В составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). По числу заброшенных шайб в официальных матчах занимает первое место за всю историю хоккея.