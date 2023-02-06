Новый замруководителя администрации губернатора приступит к работе со следующей недели

Бывший глава Добрянки Константин Лызов выйдет на работу в администрацию губернатора Пермского края 13 февраля. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. 26 января 2023 года Дума Добрянского городского округа поддержала досрочную отставку главы муниципалитета Константина Лызова.

Бывший глава муниципалитета переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края, где займет должность заместителя руководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.