ГАЗ засудил Wildberries за продажи сувенирных машинок

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к интернет-магазину ООО «Вайлдберриз», взыскав с площадки 30 тыс. руб. компенсации за продажу игрушечных копий машин ГАЗа - моделей «ГАЗелей», «Волг» и «Тигров». Юристы ГАЗа доказывали, что эти товарные знаки принадлежат автозаводу, и маркетплейс также нарушил его исключительные права на произведения промышленного дизайна. За продажу сувенирных машинок под брендом Play Smart ГАЗ просил взыскать более 2,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако представители Wildberries доказали, что они не продавец товара, а только посредник, предоставляющий электронную торговую площадку, поэтому не могут отвечать за действия продавцов и достоверно знать о нарушении чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. Учтя эти аргументы, суд не стал взыскивать с интернет-площадки компенсацию за нарушение прав на промышленный дизайн.

Добавим, что это не первое разбирательство ГАЗа с Wildberries. Ранее предприятие также взыскивало небольшие компенсации с торговой площадки и предпринимателей, продающих сувенирные машинки. В группе ГАЗ работают специальные юристы по интеллектуальным правам, которые инициирует судебные процессы по всей России с продавцами игрушек и других товаров, использующих запатентованную символику автозавода.

Иван Сергеев