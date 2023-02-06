ГАЗ засудил Wildberries за продажи сувенирных машинок

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к интернет-магазину ООО «Вайлдберриз», взыскав с площадки 30 тыс. руб. компенсации за продажу игрушечных копий машин ГАЗа - моделей «ГАЗелей», «Волг» и «Тигров». Юристы ГАЗа доказывали, что эти товарные знаки принадлежат автозаводу, и маркетплейс также нарушил его исключительные права на произведения промышленного дизайна. За продажу сувенирных машинок под брендом Play Smart ГАЗ просил взыскать более 2,5 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Однако представители Wildberries доказали, что они не продавец товара, а только посредник, предоставляющий электронную торговую площадку, поэтому не могут отвечать за действия продавцов и достоверно знать о нарушении чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. Учтя эти аргументы, суд не стал взыскивать с интернет-площадки компенсацию за нарушение прав на промышленный дизайн.
Добавим, что это не первое разбирательство ГАЗа с Wildberries. Ранее предприятие также взыскивало небольшие компенсации с торговой площадки и предпринимателей, продающих сувенирные машинки. В группе ГАЗ работают специальные юристы по интеллектуальным правам, которые инициирует судебные процессы по всей России с продавцами игрушек и других товаров, использующих запатентованную символику автозавода.