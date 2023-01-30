Декларации ищут путь к читателю

Закон об отмене обязательной публикации деклараций депутатов и сенаторов еще не принят, но отдельные депутаты уже спешат предъявить свои доходы и имущество обществу. Между тем, как выяснил “Ъ”, вполне может получиться так, что после ввода новых правил даже добровольная публикация парламентариями своих деклараций потребует дополнительных бюрократических согласований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сардана Авксентьева успела рассказать избирателям о своих доходах до того, как эта процедура обросла дополнительными бюрократическими требованиями

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сардана Авксентьева успела рассказать избирателям о своих доходах до того, как эта процедура обросла дополнительными бюрократическими требованиями

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель главы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева в понедельник первой из депутатов обнародовала декларацию о своих доходах и имуществе за 2022 год. Согласно опубликованной ею в своем Telegram-канале информации, годовой доход госпожи Авксентьевой составил 6 млн 39 тыс. руб., а доход ее супруга — 2 млн 610 тыс. руб. На депутата оформлены два земельных участка под жилой дом в общей собственности (площадью 870 и 800 кв. м), два жилых дома в общей собственности (204 и 32 кв. м), а также квартира площадью 37 кв. м. На мужа также записаны квартира в общей собственности площадью 48 кв. м и авто Toyota Land Cruiser Prado.

Декларационная кампания для депутатов и сенаторов завершится только 1 апреля, так что Сардана Авксентьева отчиталась досрочно.

«Как вы знаете,— напомнила она в своем посте,— недавно Дума приняла законопроект, по которому теперь сведения о доходах и имуществе каждого из сенаторов и депутатов Госдумы публиковаться в открытом доступе не будут. Поэтому сама публикую сведения о себе. На это пока запрета нет».

Ранее о готовности добровольно обнародовать сведения о своих доходах сообщили сразу несколько депутатов. Так, спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин при рассмотрении законопроекта в третьем чтении заверил, что все равно будет публиковать свою декларацию. Сразу после этого об аналогичном намерении заявили Валерий Гартунг и Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»), Алексей Диденко (ЛДПР) и Михаил Матвеев (КПРФ). Александр Хинштейн («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале, что тоже опубликует свою декларацию, и выразил уверенность в том, что «примеру Вячеслава Володина последуют все депутаты Госдумы и по-прежнему будут публиковать свои декларации».

Впрочем, не исключено, что после ввода новых правил даже добровольная публикация парламентариями своих деклараций может осложниться дополнительными вводными.

30 января зампред комитета Совета федерации по региональной политике Владимир Городецкий, представляя коллегам на заседании комитета поправки об отмене публикации деклараций, пояснил, что за сенаторами и депутатами, по всей видимости, останется право открывать свои данные, но это будет записано во внутреннем регламенте палат. Впоследствии сенатор уточнил “Ъ” через свою пресс-службу, что высказал собственное предположение, а механизм реализации законопроекта пока не обсуждается.

Однако источник “Ъ” в аппарате Думы допускает, что может быть уточнен и порядок публикации декларации по собственной инициативе. «В регламенте, согласно принятым поправкам, должен быть прописан порядок доступа к информации о поданных декларациях, а также в каком виде должна публиковаться обобщенная информация, но, как подчеркивается, обязательно без персональных данных о парламентариях. И как раз это требование может иметь двоякое толкование,— полагает собеседник “Ъ”.— Если парламентарии сами будут выкладывать в свободный доступ личные сведения об имуществе и доходах, которые могут быть использованы извне для политического давления на них, то это может поставить под сомнение всю суть законодательных изменений». Кроме того, добавляет источник, неясно, уберут ли из доступа опубликованные ранее на официальных сайтах обеих палат таблицы с декларациями.

Два депутата в беседе с “Ъ” не исключили, что решения о формате публикаций могут быть приняты на уровне руководителей фракций.

«Не вижу необходимости какой-то регламентации обнародования деклараций,— сказал “Ъ” председатель комитета Думы по контролю Олег Морозов, оговорившись, что это пока только его личная точка зрения.— Я ее (декларацию.— “Ъ”) точно представлю общественности в той форме, в какой посчитаю нужным. Допускаю, что партии и фракции могут принять для себя какие-то солидарные решения в этой части. Закон не принуждает нас не публиковать декларации. А значит, такая возможность остается в любом формате по выбору депутата или фракции, которая примет соответствующие решения».

Для публикации деклараций желающим это сделать парламентариям не потребуются изменения в регламент, согласен глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, в этом внутреннем документе написано только о необходимости представлять декларации, но не об их публикации. Это уже будет личным делом каждого, обнародовать ли сведения о своих доходах и каким образом, добавил сенатор.

Депутат Валерий Гартунг сообщил “Ъ”, что будет публиковать декларацию или на сайте фракции, или на своей страничке. Он отметил, что эсеры, возможно, обсудят формат публикации деклараций на заседании фракции и придут к единому решению, тем более что лидер СРЗП Сергей Миронов поддерживает идею обнародования сведений о доходах и имуществе депутатов. На своем официальном сайте планирует разместить декларацию и коммунист Михаил Матвеев (КПРФ), сказал он “Ъ”. Впрочем, по его мнению, если каждый депутат будет волен размещать декларации там, где ему захочется, то это затруднит исследование информации. Господин Матвеев также не исключает, что фракции могут принять внутренние решения о публикации деклараций и их форме.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Мария Макутина