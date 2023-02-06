Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, в том числе при административном аресте. Сейчас анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Закон расширяет этот перечень.

Согласно документу, если осужденных реабилитируют, они могут потребовать уничтожения их геномной информации, однако некоторые сенаторы считают, что процедура может оказаться слишком сложной. То же могут сделать граждане, получившие административный арест, в случае отмены постановления суда.

Полномочия проводить обязательную геномную регистрацию получит Следственный комитет. Функции по ее проведению перераспределят между органами государственной власти.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Он был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Презумпция ДНК-виновности».

Дарья Эрозбек