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обновлено 10:59

В реготделении «Опоры России» сменился исполнительный директор

Новым исполнительным директором регионального отделения общественной организации «Опора России» назначена Ирина Шевчук. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к организации. На этой должности госпожа Шевчук сменила Марию Толмачеву, которая была исполнительным директором реготделения «Опоры России» с конца 2021 года.

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Ирина Шевчук ранее занимала пост заместителя руководителя — начальника отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». После ее перехода в «Опору России» на эту должность была назначена Ирина Кузнецова, прежде работавшая секретарем отделения партии в Сивинском районе.

«Опора России» — российское общественное объединение предпринимателей. Организация занимается поддержкой и защитой прав бизнеса, оказывает помощь в привлечении финансирования, получении господдержки, налаживании деловых контактов внутри предпринимательского сообщества.

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