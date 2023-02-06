В реготделении «Опоры России» сменился исполнительный директор

Новым исполнительным директором регионального отделения общественной организации «Опора России» назначена Ирина Шевчук. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к организации. На этой должности госпожа Шевчук сменила Марию Толмачеву, которая была исполнительным директором реготделения «Опоры России» с конца 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт партии «Единая Россия» Фото: сайт партии «Единая Россия»

Ирина Шевчук ранее занимала пост заместителя руководителя — начальника отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». После ее перехода в «Опору России» на эту должность была назначена Ирина Кузнецова, прежде работавшая секретарем отделения партии в Сивинском районе.

«Опора России» — российское общественное объединение предпринимателей. Организация занимается поддержкой и защитой прав бизнеса, оказывает помощь в привлечении финансирования, получении господдержки, налаживании деловых контактов внутри предпринимательского сообщества.