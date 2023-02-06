Жителя Башкирии осудили за попытку поджога призывного пункта

Кугарчинский межрайонный суд признал 39-летнего Дениса Гараева виновным в попытке поджога призывного пункта в селе Исянгулово (ст. 30 ч. 3 – ст. 167 ч. 2 УК РФ). Подсудимому назначено полтора года лишения свободы условно. Приговор был вынесен еще в конце ноября прошлого года, но о нем стало известно только сейчас.

Установлено, что Денис Гараев в своем гараже изготовил легковоспламеняющуюся зажигательную смесь, состоящую из бензина и масла для бензопилы, налил ее в стеклянную бутылку. Затем пришел к призывному пункту, зажег фитиль и кинул бутылку в окно здания. В результате был поврежден стеклопакет стоимостью 1,6 тыс. руб. Денис Гараев вину признал. Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел его явку с повинной, а также нахождение на иждивении пожилой матери.

Влада Шипилова

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