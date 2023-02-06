Осужденный за хищения член-корреспондент РАН Евгений Покушалов подал прошение об УДО

В Первомайский районный суд Новосибирска сегодня поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении УДО Евгения Покушалова — бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ им. академика Мешалкина, члена-корреспондента РАН. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе суда. Кому из судей поручат рассматривать материалы, пока не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

3 ноября 2021 года суд Новосибирска признал известного кардиохирурга виновным по ст.160 ч.4 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел, что ученый полностью признал вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления: на следствии он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и по данным прокуратуры, полностью выполнил его условия.

В феврале 2022 года законность приговора подтвердил Новосибирский областной суд. Местом отбывания наказания ученому была определена ИК 3, которая находится в Первомайском районе Новосибирска.

Основное дело о хищениях в клинике Мешалкина еще слушается в суде. Обвиняемыми по нему проходят ее бывший директор, академик РАН Александр Караськов, его заместитель и супруга Ирина Бойцовой. Им инкриминируется хищение 1,8 млрд руб. на госзакупках для нужд медцентра. Хищения в клинике раскрыли сотрудники новосибирского управления ФСБ.

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Илья Николаев