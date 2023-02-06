В ЦБ рассказали о краже денег через размещенные на улице QR-коды

В общественных местах начали размещать QR-коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты, а затем похищают деньги с карт. О новой схеме мошенничества рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

По словам господина Зубарева, в объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной соцвыплате: пособии для социально незащищенных, выплате студентам и семьям с детьми. «Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата»,— сказал замглавы ЦБ в интервью «Известиям». Далее чат-бот просит предоставить финансовые данные и списывает деньги.

Герман Зубарев уточнил, что коды размещают в местах большого скопления людей: в подъездах, на стенах домов, остановках, парковках и т. д. По его словам, люди доверяют чат-ботам, поскольку они похожи на сервисы официальных ведомств.

Центробанк подготовил законопроект, обязывающий банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на подозрительные счета, которые содержатся в специальной базе ЦБ. Если банк не выполнит необходимые процедуры по защите клиента, он должен будет вернуть всю похищенную сумму в течение 30 дней. Законопроект подготовлен при участии Банка России и в сентябре прошлого года внесен в Госдуму. Господин Зубарев выразил надежду, что в ближайшее время он будет принят в первом чтении.

Дарья Эрозбек