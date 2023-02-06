Минобонауки попросили ввести регламент использования ИИ в учебных заведениях

Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ) направила министру науки и высшего образования Валерию Фалькову письмо с просьбой регламентировать использование нейросетей в процессе обучения. Копия письма есть у «Ведомостей», представитель комиссии подтвердил его отправку. Это произошло после того, как студент РГГУ защитил диплом, написанный чат-ботом ChatGPT.

Комиссия по этике в сфере ИИ появилась в России в 2022 году. Ее председателем является управляющий директор центра регулирования ИИ Сбербанка, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» Альянса в сфере ИИ Андрей Незнамов. В комиссию входят директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, руководитель группы регуляторной поддержки МТС Елена Сурагина, ректор Университета «Иннополис» Александр Тормасов, вице-президент по планированию и развитию фонда «Сколково» и другие.

«Все сейчас обсуждают резонансные случаи в образовании, но технологии продолжат развиваться. Мы видим лучшее решение в том, чтобы адаптировать сферу образования к их использованию»,— заявил Андрей Незнамов.

Авторы письма отмечают, что зачастую написанный нейросетью текст невозможно отличить от обычного. При этом члены комиссии считают, что искусственный интеллект может быть полезен для выполнения ряда работ, например, компоновки материалов и форматирования текста. В таком случае использование студентами ИИ поможет сэкономить время.

«Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно»,— сказано в письме Минобрнауки.

Сам ChatGPT также полагает, что нейросети — эффективный механизм, который поможет учащимся и упростит многие задачи.

«Они могут быть использованы для анализа больших объемов данных, а также для генерации сложных моделей и распознавания изображений»,— заявил чат-бот в ответ на вопрос «Ведомостей». Он добавил, что ИИ не стоит использовать в деятельности, которая требует человеческого мышления, например, для оценки произведений искусства, в процессах обучения и принятия решений.

На прошлой неделе студент пятого курса РГГУ Александр Жадан написал дипломную работу на тему «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» с помощью ChatGPT и получил за нее «удовлетворительно». Он рассказал, что давал чат-боту команды на английском языке для создания частей диплома по заготовленному плану, после чего самостоятельно их отредактировал. Для завершения работы студенту потребовалось меньше суток. Руководство РГГУ пообещало провести повторный анализ диплома господина Жадана и призвало к ограничению доступа к чат-боту в образовательных целях.

Подробнее по этой теме читайте в материале «Ъ» «По чату не ботать».

Дарья Эрозбек