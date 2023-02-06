В мэрии Перми прокомментировали сроки сноса цветочного киоска у ЦУМа

В администрации Перми рассказали о сроках получения в собственность и сноса цветочного киоска у ЦУМа. Напомним, в декабре мэрия выиграла суд об изъятии у предпринимателя Людмилы Михейчевой павильона «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23. Сейчас администрация проводит работу по получению дополнительного финансирования для выкупа земельного участка и расположенного на нем киоска, пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе мэрии. «Государственная регистрация права собственности муниципального образования город Пермь возможна после выплаты возмещения за изымаемые земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости»,— добавили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Торговый павильон «Евробукет» на Комсомольском проспекте, 23 (409 кв. м) принадлежит предпринимателю Людмиле Михейчевой. Изъятия киоска и участка под ним городские власти требовали от предпринимателя в судебном порядке. Свои требования в администрации объясняли реконструкцией внутриквартальной дорожной сети. Еще одним исковым заявлением администрация Перми хотела признать павильон самовольной постройкой и снести ее, но суд отказал ей в этом требовании. В декабре 2022 года Арбитражный суд Пермского края постановил изъять у предпринимателя киоск в муниципальную собственность за 68,9 млн руб. Ранее у ЦУМа начали сносить другие павильоны. Эту площадку планируется очистить от киосков, на этом месте установят арт-объект «Доисторическая ракушка».