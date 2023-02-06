Стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ РФ

Из боевого состава военно-морского флота России выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», сообщил глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев. По его словам, «Дмитрий Донской» будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками этого же проекта (941).

Как рассказал господин Мальцев ТАСС, на заводе «Севмаш» строится новый «Дмитрий Донской» проекта «Борей-А».

Подлодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тыс. т. Какое-то время подлодка была самой большой по размерениям (172 м в длину и 23 мм в ширину), но сейчас таковой считается подлодка «Белгород». Информация о планах по выводу «Дмитрия Донского» из состава ВМФ РФ появилась летом 2022 года.

Леонид Уварчев