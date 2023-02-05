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Коммерсантъ FM
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Лиз Трасс обвинила в своем провале «экономический истеблишмент» и отсутствие политической поддержки

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обвинила «мощный экономический истеблишмент» и внутреннюю оппозицию Консервативной партии в своей скорой отставке. В статье для Sunday Telegraph госпожа Трасс заявила, что по-прежнему считает свою политику снижения налогов правильной.

Лиз Трасс установила рекорд по пребыванию в должности главы правительства, подав в отставку в октябре 2022 года, на 45-й день своего премьерства.

Госпожа Трасс заявила, что недооценила сопротивление, с которым столкнется ее политика свободного рынка со стороны «системы». «Я не претендую на то, что не несу вины за происшедшее, но, по сути, мне не дал реального шанса проводить свою политику очень могущественный экономический истеблишмент с отсутствием политической поддержки»,— пишет экс-премьер.

В бытность премьером госпожа Трасс пообещала стимулировать экономический рост с помощью снижения налогов и дерегулирования, однако этот план в сочетании с состоянием британского бюджета вызвал тревогу на финансовых рынках. Перспектива увеличения долга и более высокой инфляции привела к падению фунта до самого низкого за всю историю уровня по отношению к доллару США, напоминает AP.

Сейчас Лиз Трасс заявила, что ее программа по снижению налогов «была правильной, но силы, выступающие против нее, были слишком велики».

Мария Федотова

Фотогалерея

Биография и взгляды Лиз Трасс

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Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable &amp; Wireless

Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

Фото: Toby Melville / Reuters

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

Фото: John Sibley / Reuters

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

Фото: Toby Melville / Reuters

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Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

Фото: Toby Melville / Reuters

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

Фото: John Sibley / Reuters

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

Фото: Toby Melville / Reuters

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