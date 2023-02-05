Лиз Трасс обвинила в своем провале «экономический истеблишмент» и отсутствие политической поддержки

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обвинила «мощный экономический истеблишмент» и внутреннюю оппозицию Консервативной партии в своей скорой отставке. В статье для Sunday Telegraph госпожа Трасс заявила, что по-прежнему считает свою политику снижения налогов правильной.

Лиз Трасс установила рекорд по пребыванию в должности главы правительства, подав в отставку в октябре 2022 года, на 45-й день своего премьерства.

Госпожа Трасс заявила, что недооценила сопротивление, с которым столкнется ее политика свободного рынка со стороны «системы». «Я не претендую на то, что не несу вины за происшедшее, но, по сути, мне не дал реального шанса проводить свою политику очень могущественный экономический истеблишмент с отсутствием политической поддержки»,— пишет экс-премьер.

В бытность премьером госпожа Трасс пообещала стимулировать экономический рост с помощью снижения налогов и дерегулирования, однако этот план в сочетании с состоянием британского бюджета вызвал тревогу на финансовых рынках. Перспектива увеличения долга и более высокой инфляции привела к падению фунта до самого низкого за всю историю уровня по отношению к доллару США, напоминает AP.

Сейчас Лиз Трасс заявила, что ее программа по снижению налогов «была правильной, но силы, выступающие против нее, были слишком велики».

Мария Федотова