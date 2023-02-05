Италия заявила о масштабной хакерской атаке на компьютерные серверы по всему миру

Тысячи компьютерных серверов по всему миру, включая Францию, Финляндию, США и Канаду, подверглись хакерской атаке с использованием программ-вымогателей. Об этом сообщило Национальное агентство кибербезопасности Италии (ACN), посоветовав принять меры для защиты компьютерных систем.

Могли пострадать десятки итальянских организаций. Ранее сегодня, 5 февраля, жаловались на проблемы с интернетом клиенты Telecom Italia, однако эти две проблемы не сочли связанными друг с другом.

Хакерская атака была направлена на использование уязвимости ПО, сообщил агентству Reuters гендиректор ACN Роберто Бальдони, добавив, что атака была масштабной. Итальянское агентство ANSA со ссылкой на ACN сообщало, что серверы были скомпрометированы и в других странах.

Мария Федотова