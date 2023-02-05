В Ираке сегодня ждут с визитом Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня вечером прибудет в Багдад, сообщают иракское агентство INA и Reuters со ссылкой на МИД Ирака.

Господин Лавров возглавляет правительственную делегацию, в которую также входят представители нефтяных и газовых компаний, в понедельник он встретится со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. МИД Ирака заявил, что в ходе визита будут обсуждаться укрепление двусторонних отношений и сотрудничество в области энергетики.

Российский министр также встретится с высшими должностными лицами Ирака, включая премьер-министра Мухаммеда аль-Судани, президента Абдула Латифа Рашида и спикера парламента. В иракском МИДе рассчитывают, что во время визита будут найдены «основные подходы между Багдадом и Москвой по важнейшим вызовам».

Представитель МИДа также подчеркнул важность стратегических отношений с Москвой «в свете повышения инвестиционной и экономической привлекательности, особенно в энергетической сфере».

Мария Федотова