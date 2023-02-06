Главные анонсы 6 февраля

В здании Московского областного суда в Красногорске планируется выездное заседание Люберецкого городского суда Московской области, на котором будут обсуждать обвинительный вердикт присяжных по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

В Госдуме пройдет заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в РФ иностранным агентом).

Пресненский суд Москвы начнет пересмотр иска бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом) о защите чести и достоинства.

Басманный суд Москвы огласит заочный приговор блогеру Веронике Белоцерковской (признана иностранным агентом) за распространение фейков о вооруженных силах РФ.

6 февраля на портале Госуслуг завершается прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва на срочную военную службу.

В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная обсуждению законопроекта Центробанка РФ о механизме самостоятельного запрета на кредиты и займы для россиян.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабмином календарь выборов и процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО.

В США пройдет визит вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

В Вашингтоне пройдут слушания в комитете палаты представителей Конгресса по надзору и правительственной реформе, посвященные деловым операциям семьи президента страны Джо Байдена. Приглашены бывшие руководители социальной сети Twitter.

С 6 по 9 февраля в Лондоне пройдет заседание Генерального синода Церкви Англии.

На мысе Канаверал во Флориде с 40-го стартового комплекса на базе космических сил США ракета Falcon 9 стартует на орбиту с испанским спутником связи Amazonas Nexus.

6-7 февраля введены каникулы в Одессе из-за перебоев со светом.

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