Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 6–12 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

6 февраля, понедельник

В Москве Пресненский районный суд проведет повторное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к экс-главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом) о защите чести и достоинства.

В Нью-Йорке (США) запланировано заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

7 февраля, вторник

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения нефти.

В Астане (Казахстан) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

В Вашингтоне (США) президент США Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса с ежегодной речью.

8 февраля, среда

Во Владивостоке Приморский краевой суд рассмотрит жалобу на 13-летний приговор депутату заксобрания региона, бывшему первому секретарю Владивостокского горкома КПРФ Артему Самсонову, осужденному за растление ребенка.

В Нидерландах прокуратура, как ожидается, объявит о новых результатах расследования дела MH17.

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде состоится заседание по делу о покушении на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

9 февраля, четверг

В Брюсселе (Бельгия) состоится внеочередной саммит стран Евросоюза.

В Нью-Йорке (США) начнется Неделя моды New York Fashion Week.

10 февраля, пятница

В Воронеже областной суд проведет заседание по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек и подрыве отдела полиции.

В Лос-Анджелесе (США) начнется фестиваль независимого кино в Голливуде.

11 февраля, суббота

В Тюмени состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 14, где в главном бою сойдутся россиянин Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибау.

В Лондоне (Великобритания) пройдет церемония вручения музыкальных наград Brit Awards.

12 февраля, воскресенье

В России пройдет массовая акция «Лыжня России».

В Турции московский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч с командой «Олимпик» из Ташкента (Узбекистан).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...