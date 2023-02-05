Главные анонсы 6–12 февраля

6 февраля, понедельник

В Москве Пресненский районный суд проведет повторное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к экс-главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом) о защите чести и достоинства.

В Нью-Йорке (США) запланировано заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

7 февраля, вторник

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения нефти.

В Астане (Казахстан) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

В Вашингтоне (США) президент США Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса с ежегодной речью.

8 февраля, среда

Во Владивостоке Приморский краевой суд рассмотрит жалобу на 13-летний приговор депутату заксобрания региона, бывшему первому секретарю Владивостокского горкома КПРФ Артему Самсонову, осужденному за растление ребенка.

В Нидерландах прокуратура, как ожидается, объявит о новых результатах расследования дела MH17.

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде состоится заседание по делу о покушении на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

9 февраля, четверг

В Брюсселе (Бельгия) состоится внеочередной саммит стран Евросоюза.

В Нью-Йорке (США) начнется Неделя моды New York Fashion Week.

10 февраля, пятница

В Воронеже областной суд проведет заседание по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек и подрыве отдела полиции.

В Лос-Анджелесе (США) начнется фестиваль независимого кино в Голливуде.

11 февраля, суббота

В Тюмени состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 14, где в главном бою сойдутся россиянин Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибау.

В Лондоне (Великобритания) пройдет церемония вручения музыкальных наград Brit Awards.

12 февраля, воскресенье

В России пройдет массовая акция «Лыжня России».

В Турции московский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч с командой «Олимпик» из Ташкента (Узбекистан).