Главные анонсы 6–12 февраля

6 февраля, понедельник
В Москве Пресненский районный суд проведет повторное заседание по иску предпринимателя Евгения Пригожина к экс-главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом) о защите чести и достоинства.
В Нью-Йорке (США) запланировано заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.
7 февраля, вторник
В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения нефти.
В Астане (Казахстан) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.
В Вашингтоне (США) президент США Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса с ежегодной речью.
8 февраля, среда
Во Владивостоке Приморский краевой суд рассмотрит жалобу на 13-летний приговор депутату заксобрания региона, бывшему первому секретарю Владивостокского горкома КПРФ Артему Самсонову, осужденному за растление ребенка.
В Нидерландах прокуратура, как ожидается, объявит о новых результатах расследования дела MH17.
В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде состоится заседание по делу о покушении на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
9 февраля, четверг
В Брюсселе (Бельгия) состоится внеочередной саммит стран Евросоюза.
В Нью-Йорке (США) начнется Неделя моды New York Fashion Week.
10 февраля, пятница
В Воронеже областной суд проведет заседание по делу Виктора Мирского, обвиняемого в расправе над семьей из трех человек и подрыве отдела полиции.
В Лос-Анджелесе (США) начнется фестиваль независимого кино в Голливуде.
11 февраля, суббота
В Тюмени состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 14, где в главном бою сойдутся россиянин Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибау.
В Лондоне (Великобритания) пройдет церемония вручения музыкальных наград Brit Awards.
12 февраля, воскресенье
В России пройдет массовая акция «Лыжня России».
В Турции московский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч с командой «Олимпик» из Ташкента (Узбекистан).