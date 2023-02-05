Екатерина Мизулина опровергла появившееся от ее имени сообщение о возможной блокировке YouTube

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла появившееся в фейковом Telegram-канале сообщение от ее имени о скорой блокировке видеохостинга YouTube. В фейковом сообщении говорилось о возможной блокировке видеохостинга 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности»,— заявила ТАСС госпожа Мизулина, пообещав обратиться в Роскомнадзор в связи с большим количеством фейков в Telegram от ее имени.

Заявления о возможной блокировке YouTube периодически появляются в СМИ с начала 2022 года. Делают их обычно чиновники и политики. Среди тех, кто прочил блокировку видеохостинга или просил о ней,— официальный представитель МИДа Мария Захарова, сенатор от Пермского края Алексей Пушков, бизнесмен Евгений Пригожин и др.

Минцифры на днях вновь заявило об отсутствии необходимости в блокировке YouTube.

Мария Федотова