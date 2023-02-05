Путин на неделе посетит один из регионов и откроет аэропорты по видеосвязи

Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов — название субъекта и дата визита пока не сообщаются. Глава государства также поздравит российскую гражданскую авиацию с юбилеем — она отмечает свое 100-летие — и откроет новые аэропорты, сообщают «Вести.ру» и телеведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По случаю юбилея гражданской авиации господин Путин примет участие в торжественном вечере, откроет по телемосту аэропорты и встретится с представителями отрасли.

В День российской науки Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию и вручит премии молодым ученым. На следующей неделе президент также проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив, дата заседания пока не раскрывается.

День российской науки отмечается 8 февраля. Столетие возникновения гражданской авиации будет отмечаться 9 февраля.

Мария Федотова