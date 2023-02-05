Предпринимательница из Удмуртии стала «Миссис Вселенной» на конкурсе в Болгарии

Жительница Удмуртии, 34-летняя Елена Максимова, завоевала главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная — 2022», который проходил в столице Болгарии. Как пишет «ТАСС», впервые данного титула удостоилась участница из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Элена Максимова Фото: vk.com, Элена Максимова

Победительница конкурса родилась в деревне Гыя в Удмуртии. В настоящее время руководит сетью лингвистических центров в Ижевске, а также воспитывает двоих детей. На конкурс ее привел титул «Второй вице-миссис Россия — Вселенная», полученный в 2021 году.

Как рассказала Елена Максимова, конкуренция была очень жесткая — в конкурсе участвовало рекордное число девушек. «Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой»,— подчеркнула госпожа Максимова.

Отметим, что конкурс «Миссис Вселенная» проходит с 2007 года. В финал 2022 года вышли 120 участниц из разных стран, в том числе Китая, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании и США.