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Коммерсантъ FM
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В Жуковский слетелись иски

Аэропорт судится со страховщиками из-за севшего в кукурузном поле Airbus

Арбитражный суд Подмосковья продолжит разбираться, кто заплатит за разрушившийся в 2019 году в ходе аварийной посадки в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний». Страховщик авиакомпании, «АльфаСтрахование», пытается взыскать с аэропорта Жуковский почти 3 млрд руб., которые ранее выплатил европейскому собственнику Airbus. Ответственность оператора аэропорта была застрахована в СК «Согласие», но пока, по данным “Ъ”, страховая компания отказывается платить, и дело может быть передано в суд. Если Жуковский вынужден будет сам платить по иску «АльфаСтрахования», то, по мнению юристов, во избежание банкротства сумму могут разделить между его акционерами, один из которых — «Ростех».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области 7 февраля продолжит рассматривать иск «АльфаСтрахования» о взыскании почти 2,9 млрд руб. с АО «Рампорт АК» (оператор аэропорта Жуковский) и ЛИИ имени М. Громова, отвечающего за аэродром. Иск был подан в мае 2022 года. Третьим лицом проходят «Уральские авиалинии». «АльфаСтрахование» требует с аэропорта взыскания собственных потерь, вызванных выплатой компенсации ирландским собственникам Airbus 321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в октябре 2019 года.

«Мы ведем судебный процесс (с "Рампорт Аэро".— “Ъ”), поскольку первопричиной происшествия стало столкновение самолета с птицами в результате неудовлетворительного орнитологического обеспечения»,— подтвердил “Ъ” заместитель гендиректора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник. Он отметил, что о «разорении ответчика речи не идет, поскольку у аэропорта есть полис страхования ответственности». От деталей господин Кабачник воздержался.

Вместе с тем, по словам источника “Ъ” в аэропортовом сообществе, стандартный полис страхования ответственности аэропортов зачастую «имеет небольшие суммы лимитов ответственности». Чаще всего риски предусматривают «перронные повреждения самолетов», а также задержки при отправке и обслуживании пассажиров или поставке бортового питания и топлива. При этом действие полиса, по его словам, обычно захватывает и зону ответственности службы ОРВД и в ряде случаев предусматривает возмещение всей стоимости самолета эксплуатанту.

По неподтвержденным данным, «Рампорт Аэро» был застрахован в СК «Согласие» на $100 млн. Но сложность взыскания компенсации, по словам другого собеседника “Ъ” на рынке, заключается в оговорке, согласно которой «многие контракты не признают страховым случаем инциденты, произошедшие по грубой неосторожности, халатности или при намеренных действиях клиента». «Возможно, страховщик аэропорта пытается доказать, что инцидент с птицами подпадает под такое исключение»,— полагает он.

Как рассказал “Ъ” собеседник, близкий к «Ростеху» (совладелец «Рампорт Аэро»), в связи с отсутствием выплат в досудебном порядке от «Согласия» по аварии 2019 года оператор аэропорта рассматривает возможность обращения в суд. На данный момент, как выяснил “Ъ”, «Рампорт Аэро» уже судится с «Согласием» по поводу страхового возмещения по другому инциденту с самолетом «Уральских авиалиний» на сумму 2,5 млн руб. По данным “Ъ”, речь идет о компенсации за повреждения руля высоты самолета «Уральских авиалиний», находившегося на стоянке, во время столкновения с бортом «Икар» (Pegas Fly) в октябре 2018 года. Ближайшее заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 6 марта.

В «Ростехе» сообщили, что «до завершения разбирательств комментарии преждевременны». В СК «Согласие» “Ъ” не ответили, “Ъ” направил запрос в «Рампорт Аэро».

Если «Рампорт Аэро» не сможет добиться выплат от «Согласия», аэропорту будет крайне сложно самостоятельно покрыть сумму иска «АльфаСтрахования». По данным СПАРК, все три структуры — сам «Рампорт Аэро», дочернее «Рампорт АК» и грузовой терминал «ЖИА Карго» — с 2018 по 2021 год демонстрировали убытки. Совокупная сумма денежных средств на счетах трех компаний по итогам 2021 года — менее 77 млн руб., а стоимость чистых активов «Рампорт Аэро» — 520 млн руб., терминала — 60 млн руб. В пресс-службе Жуковского ранее сообщали “Ъ”, что получили прибыль по итогам 2022 года, не раскрывая ее размера. Выхода в прибыль удалось добиться благодаря росту пассажиропотока до 1,39 млн человек (плюс 5% к 2019 году), «расширению партнерства» с Red Wings, а также активным полетам «Уральских авиалиний» в страны СНГ.

Согласно последней отчетности оператора Жуковского, до 2022 года 52,5% «Рампорта» принадлежало голландской United Airports Management B.V., 25% — «ТВК Россия» «Ростеха», 22,5% — советнику главы ОАК Борису Алешину. В 2022 году иностранные акционеры вышли из капитала, как теперь распределены доли, официально не раскрывалось.

Каждое юрлицо обладает признаком имущественной обособленности от своих акционеров и должно самостоятельно отвечать по своим долгам, говорит партнер K’Amelawt Анастасия Шамшина. Она отмечает, что аэропорт Жуковский не входит в перечень системообразующих предприятий под банкротным иммунитетом. Если такое лицо оказывается неспособно отвечать, добавляет юрист, в роль ответчика вступает тот, кто несет за него субсидиарную ответственность. Согласно ст. 399 ГК РФ, если у дочерних структур не хватает имущества, акционеры отвечают «пропорционально доле участия и уровню влияния на принятие решений».

Айгуль Абдуллина

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