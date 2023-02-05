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Коммерсантъ FM
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Southwest Airlines снизила требования к пилотам

Американская авиакомпания Southwest Airlines намерена снизить требования к кандидатам в пилоты, чтобы нанять больше персонала. Об этом со ссылкой на внутреннее письмо компании к пилотам сообщает The Wall Street Journal.

До сих пор Southwest требовала от кандидатов не менее 1000 часов за штурвалом самолетов, входящих в парк компании. Но уже с 7 февраля это требование будет снижено вдвое — до 500 часов.

При этом компания заявила телеканалу Fox, что прочие требования к уровню пилотажа не изменились, а новый минимальный порог по количеству часов лета все еще «соответствует требованиям FAA (Федеральное управление гражданской авиации США.— “Ъ”) или превышает их». Кроме того, Southwest сообщила, что в 2022 году наняла больше пилотов, чем изначально планировала, и выполнит цель по найму на 2023 год задолго до окончания года.

Ранее Southwest Airlines неудачно отчиталась за четвертый квартал 2022-го, который завершился для нее чистым убытком в $220 млн. Кроме того, авиакомпания предупредила, что отмена рейсов в январе из-за сбоя в системе оповещения пилотов страны, в свою очередь, негативно отразится на отчетности за первый квартал 2023 года.

Кирилл Сарханянц

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