Southwest понесла убыток в $220 млн из-за массовой отмены рейсов в декабре 2022 года

Американская авиакомпания Southwest Airlines завершила четвертый квартал 2022 года с чистым убытком $220 млн, или $0,38 на акцию. Это гораздо хуже прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv и ожидавших, что убыток составит $0,12 на акцию. Кроме того, Southwest стала единственным крупным перевозчиком США, который завершил четвертый квартал хуже, чем прогнозировали аналитики.

Плохая квартальная отчетность Southwest связана с массовой отменой рейсов авиакомпании в декабре прошлого года из-за сильных снегопадов в США. В период с 21 по 31 декабря Southwest, крупнейший внутренний перевозчик США, отменила порядка 16,7 тыс. рейсов. Это вылилось в потерю порядка $800 млн выручки по итогам квартала.

«В январе 2023 года компания столкнулась с увеличением числа отмен рейсов и замедлением бронирований, в первую очередь на поездки в январе и феврале 2023 года, которые, как предполагается, связаны с операционными сбоями в декабре 2022 года»,— говорится в отчете перевозчика. Кроме того, авиакомпания предупредила, что отмена рейсов в январе из-за сбоя в системе оповещения пилотов страны также негативно отразится на отчетности за первый квартал 2023 года.

В результате котировки акций Southwest падают на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 5%.

Кирилл Сарханянц