Полеты в США прерваны из-за сбоя системы оповещения пилотов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в системе оповещения пилотов cтраны наблюдается сбой. Речь идет о системе оповещения NOTAM, которая отвечает за уведомление пилотов об возможной опасности во время полета.

«Мы сейчас проводим окончательные проверки и восстанавливаем систему. Затронута работа национальной системы управления воздушным движением»,— говорится в сообщении регулятора в Twitter.

Источник NBC сообщил, что в США отменили около 760 рейсов, поскольку специалисты пока не смогли предотвратить нарушения. Ранее телеканал ABC со ссылкой на заявление FAA сообщал, что сбой может затронуть полеты по всей стране и привести к задержке рейсов.

Лусине Баласян