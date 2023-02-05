Игорь Гришин не потянул «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин покинул пост по собственному желанию. Поводом для отставки 56-летнего специалиста послужили неудовлетворительные результаты команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые опустились на девятое место в Западной конференции и на данный момент не попадают в play-off, до старта которого осталось совсем немного времени. Исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Алексей Заварухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча КХЛ между столичными клубами «Динамо» и «Спартак», на заднем плане — Игорь Гришин (справа) и Алексей Заварухин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Момент матча КХЛ между столичными клубами «Динамо» и «Спартак», на заднем плане — Игорь Гришин (справа) и Алексей Заварухин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Незадолго до конца регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» все-таки решил поменять главного тренера. Смелый эксперимент с назначением на пост Игоря Гришина, никогда прежде не работавшего на столь высоком уровне, не удался или оказался как минимум преждевременным.

Напомним, что Игорь Гришин возглавил «Спартак» по ходу нынешнего сезона, в середине ноября прошлого года, когда в отставку из-за неудовлетворительных спортивных показателей ушел Борис Миронов. До этого господин Гришин руководил спартаковским фарм-клубом — воскресенским «Химиком», выступающим во Всероссийской хоккейной лиге. Помимо «Химика» за плечами у тренера были только уфимский «Толпар» и ХК «Рязань».

Дебютировал 56-летний Гришин в «Спартаке» многообещающе. В первых девяти матчах под его руководством москвичи одержали восемь побед и повторили клубный рекорд в КХЛ, выиграв шесть раз кряду. Да и хоккей в их исполнении, что называется, радовал глаз. Казалось, с попаданием в play-off у такого «Спартака» проблем точно не будет.

Однако в декабре произошел серьезный сбой, когда команда выдала серию из шести поражений. Все поначалу списали на сложный календарь, но дальнейшие события показали, что кризис носит более глубокий характер.

В результате красно-белые покинули зону play-off, скатившись на девятое место в Западной конференции. А после того как они проиграли еще четыре матча подряд, в том числе аутсайдерам лиги — «Сочи» и «Куньлуню», руководство клуба и главный тренер наконец пришли к выводу, что ситуация требует экстренного вмешательства.

До конца регулярного чемпионата у «Спартака», набравшего 58 очков, осталось девять игр. От занимающего восьмое место минского «Динамо» он отстает на три очка при одной встрече в запасе. Причем следующий матч москвичи проведут именно против белорусского клуба на его площадке. Понятно, что это противостояние будет сверхпринципиальным.

Впрочем, на финише чемпионата «Спартак» ждет немало испытаний, включая три матча с московским «Динамо». И вытаскивать команду в play-off теперь предстоит Алексею Заварухину, который ранее ассистировал и Миронову, и Гришину, а сейчас стал исполняющим обязанности главного тренера. Ну а Игорь Гришин продолжит работу в системе спартаковского клуба и, по словам спортивного директора Романа Беляева, будет заниматься развитием молодых игроков.

Александр Ильин