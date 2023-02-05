Федор Емельяненко ушел под ударами

Российский боец Федор Емельяненко закрыл свою выдающуюся карьеру поражением уже в первом раунде от Райана Бейдера. Они с американцем дрались за титул чемпиона Bellator, второго по значимости промоушена в смешанных единоборствах (MMA) после UFC, в супертяжелом весе. Победа Райана Бейдера, естественно, не могла отменить давно заработанный проигравшим статус одной из главных икон сурового жанра.
Федор Емельяненко, несмотря на поражение от Райана Бейдера, сохранил за собой статус одной из главных икон смешанных единоборств
Фото: Masashi Hara / Getty Images
Бой в калифорнийском Инглвуде подтвердил, что смешанным единоборствам жалость несвойственна и даже со своими величайшими героями они иногда расстаются чрезвычайно жестоко. Федор Емельяненко выходил на этот поединок под звучные аккорды из прославляющих его талант, его титулы, его, императора MMA нулевых, шикарные победы воспоминаний других знаменитостей, пересекавшихся с ним на разных площадках или просто наслаждавшихся его даром со стороны, не пробуя на себе. Он выходил на него кумиром, вынужденным в силу возраста (а 46 — это возраст даже не предельный, а запредельный для любого спортивного вида) уйти на покой и решившим отблагодарить публику последним выступлением. Так выходят на прощальные концерты гениальные дирижеры и певцы. Но их, дирижеров и певцов, прощание — это по определению всегда очередной, скорее всего, самый запоминающийся триумф. Иначе не может быть — так все устроено. И в этом смысле прощание феномена MMA получилось совершенно иным.
С Райаном Бейдером Федор Емельяненко впервые столкнулся в 2019 году, уже будучи ветераном. И тогда он проиграл ему за 35 секунд. Теперь матч продолжался немногим дольше.
Те, кто верил, будто, объявив о завершении карьеры, Емельяненко в ее финале хотя бы на один вечер вдруг обретет третью молодость, напоролись на гримасу реальности. Он открыл бой ударами в молоко, потом нарвался на попадание Бейдера справа и упал на настил.
Наверняка у людей, давно увлекающихся единоборствами, в эти секунды в памяти воскресали картинки примерно 20-летней давности. Находясь на пике, Федор Емельяненко не так уж редко оказывался в подобных, с виду очень неприятных положениях, когда соперник сверху и вроде бы инициатива целиком и полностью принадлежит ему. Но штука в том, что эти положения для него никогда не были чем-то смертельно опасным, он обязательно выкручивался из них, а бывало, именно в партере, формально защищаясь, сам проводил шикарную контратаку, выходя на обрывающий поединок болевой прием.
В Инглвуде в этот особенный для Федора Емельяненко и всех, кому он дорог, день все было куда прозаичнее. Чемпион Bellator дубасил его сверху кулаками, а претендент никак не мог придумать, как увернуться от канонады.
Официально с момента старта боя до его остановки прошла половина раунда — две с половиной минуты. Но на самом деле рефери Херб Дин, кажется, мог затормозить его раньше: вряд ли он не замечал очевидного. Но, не исключено, Дину, как и болельщикам, тоже безумно хотелось, чтобы Емельяненко держался, не уходил как можно дольше.
А вскоре после остановки началась та часть шоу, которая имела ничуть не меньшее значение, чем сам поединок. В ней вместо ударов и тейкдаунов были слова. Райан Бейдер, словно смущаясь того, что только что совершил, говорил о том, что Федор Емельяненко был когда-то его идолом и что у нынешнего его успеха «горько-сладкий» привкус. И Емельяненко тоже рассказывал про двойственность ощущений: с одной стороны, не получилось выступить так, как хотел, с другой — он все равно чувствует себя счастливым.
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Чем запомнится Федор Емельяненко
А в клетку к нему тем времен вышел целый отряд звезд смешанных единоборств, в основном тяжеловесов, в основном уже бывших — Ройс Грейси, Чак Лидделл, Рэнди Кутюр, Марк Коулмен, Фрэнк Шемрок, Дэн Хендерсон, Мэтт Хьюз, Джош Барнетт, Чейл Соннен. Имена и лица, прекрасно знакомые сотням тысяч американцев. Каждый жал руку Емельяненко. И эти рукопожатия лишь подчеркивали его особенный статус, который есть мало у кого из отечественных спортсменов и которого уж точно нет ни у кого из отечественных спортсменов, не стремившихся, как Федор Емельяненко, целенаправленно выстраивать из себя глобальный, для удобного заграничного пользования бренд: скорее наоборот, он всю жизнь был доволен своей абсолютной «русскостью».
Впрочем, это были в то же время не совсем его проводы из MMA. А вернее, совсем не проводы.
В смешанных единоборствах Федор Емельяненко так или иначе будет присутствовать благодаря созданной им в свое время команде бойцов, вошедшей в число сильнейших.
В ней много отличных спортсменов — таких, как, скажем, Анатолий Токов, который в рамках того же турнира в Инглвуде в борьбе проиграл поединок за чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг) Джонни Эблену, или Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг), однажды уже расправившийся с Бейдером. Благодаря им фамилия Емельяненко никуда из MMA не денется.