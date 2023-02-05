Федор Емельяненко ушел под ударами

Российский боец Федор Емельяненко закрыл свою выдающуюся карьеру поражением уже в первом раунде от Райана Бейдера. Они с американцем дрались за титул чемпиона Bellator, второго по значимости промоушена в смешанных единоборствах (MMA) после UFC, в супертяжелом весе. Победа Райана Бейдера, естественно, не могла отменить давно заработанный проигравшим статус одной из главных икон сурового жанра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко, несмотря на поражение от Райана Бейдера, сохранил за собой статус одной из главных икон смешанных единоборств

Фото: Masashi Hara / Getty Images Федор Емельяненко, несмотря на поражение от Райана Бейдера, сохранил за собой статус одной из главных икон смешанных единоборств

Фото: Masashi Hara / Getty Images

Бой в калифорнийском Инглвуде подтвердил, что смешанным единоборствам жалость несвойственна и даже со своими величайшими героями они иногда расстаются чрезвычайно жестоко. Федор Емельяненко выходил на этот поединок под звучные аккорды из прославляющих его талант, его титулы, его, императора MMA нулевых, шикарные победы воспоминаний других знаменитостей, пересекавшихся с ним на разных площадках или просто наслаждавшихся его даром со стороны, не пробуя на себе. Он выходил на него кумиром, вынужденным в силу возраста (а 46 — это возраст даже не предельный, а запредельный для любого спортивного вида) уйти на покой и решившим отблагодарить публику последним выступлением. Так выходят на прощальные концерты гениальные дирижеры и певцы. Но их, дирижеров и певцов, прощание — это по определению всегда очередной, скорее всего, самый запоминающийся триумф. Иначе не может быть — так все устроено. И в этом смысле прощание феномена MMA получилось совершенно иным.

С Райаном Бейдером Федор Емельяненко впервые столкнулся в 2019 году, уже будучи ветераном. И тогда он проиграл ему за 35 секунд. Теперь матч продолжался немногим дольше.

Те, кто верил, будто, объявив о завершении карьеры, Емельяненко в ее финале хотя бы на один вечер вдруг обретет третью молодость, напоролись на гримасу реальности. Он открыл бой ударами в молоко, потом нарвался на попадание Бейдера справа и упал на настил.

Наверняка у людей, давно увлекающихся единоборствами, в эти секунды в памяти воскресали картинки примерно 20-летней давности. Находясь на пике, Федор Емельяненко не так уж редко оказывался в подобных, с виду очень неприятных положениях, когда соперник сверху и вроде бы инициатива целиком и полностью принадлежит ему. Но штука в том, что эти положения для него никогда не были чем-то смертельно опасным, он обязательно выкручивался из них, а бывало, именно в партере, формально защищаясь, сам проводил шикарную контратаку, выходя на обрывающий поединок болевой прием.

В Инглвуде в этот особенный для Федора Емельяненко и всех, кому он дорог, день все было куда прозаичнее. Чемпион Bellator дубасил его сверху кулаками, а претендент никак не мог придумать, как увернуться от канонады.

Официально с момента старта боя до его остановки прошла половина раунда — две с половиной минуты. Но на самом деле рефери Херб Дин, кажется, мог затормозить его раньше: вряд ли он не замечал очевидного. Но, не исключено, Дину, как и болельщикам, тоже безумно хотелось, чтобы Емельяненко держался, не уходил как можно дольше.

А вскоре после остановки началась та часть шоу, которая имела ничуть не меньшее значение, чем сам поединок. В ней вместо ударов и тейкдаунов были слова. Райан Бейдер, словно смущаясь того, что только что совершил, говорил о том, что Федор Емельяненко был когда-то его идолом и что у нынешнего его успеха «горько-сладкий» привкус. И Емельяненко тоже рассказывал про двойственность ощущений: с одной стороны, не получилось выступить так, как хотел, с другой — он все равно чувствует себя счастливым.

Фотогалерея Чем запомнится Федор Емельяненко Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х Фото: AP / Jeff Chiu В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму Фото: AP / Paul Beaty Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA Фото: AP / Jeff Chiu Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви» Фото: Воронов Валерий Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России

На фото: с президентом России Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»

С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя

На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье сварщика и учительницы. Самбо и дзюдо начал заниматься еще в школе в Старом Осколе — сначала в секции, потом в спортивном классе, который вел Владимир Воронов — с ним Емельяненко работал впоследствии долгие годы. В 1994 году с отличием окончил профтехучилище по специальности «электрик». Отслужив в российской армии, Емельяненко начал заниматься спортом профессионально, выступая на соревнованиях по дзюдо и самбо Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов / купить фото В 1997 году Федор Емельяненко впервые выиграл международный турнир по самбо, а спустя год завоевал первое место на чемпионате России по дзюдо и третье — на чемпионате по самбо. Карьеру в смешанных единоборствах российский боец начал в 2000 году. Всего за год ему удалось достигнуть больших успехов: он одержал победу в 11 боях из 12 и стал чемпионом мира по версии организации RINGS Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото В 2003 году боец перешел в более престижную версию боев без правил — Pride, где разрешено добивать соперника в лежачем положении ногами и руками в голову. За первые годы выступления в Pride Федор Емельяненко провел одни из самых эффектных боев в своей карьере, одержав победу над именитыми бойцами Кевином Рендлеманом (на фото), Наойей Огавой, Марком Колманом, Антонио Ногуейрой В 2004 году боец стал чемпионом Гран-при и чемпионом мира по боям без правил по версии Pride. Этот титул Федор Емельяненко защитил и через год, одержав победу над хорватом Мирко Крокопом (на фото), победившим ранее Александра Емельяненко — младшего брата Федора Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images / Fotobank В 2008 году Федор Емельяненко стал первым обладателем чемпионского пояса так называемого Всемирного альянса — организации, которая позиционирует себя как объединяющая чемпионов по различным версиям. Этому предшествовало заявление американского бойца Тима Сильвии (на фото), утверждавшего по ТВ, что Емельяненко боится выступать против бойцов UFC. Российский спортсмен вскоре опровергнул данное заявление: на это ему понадобилось всего 36 секунд на ринге и фирменный удушающий прием За свою карьеру Федор Емельяненко провел 46 поединков, в 39 из которых одержал победу. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версии RINGS, трехкратным — по версии WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по боевому самбо, а также заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Федор Емельяненко имеет самую продолжительную серию среди всех действующих бойцов ММА — 10 лет без поражений, прервавшуюся в конце 2000-х Фото: AP / Jeff Chiu В 2009 году Федор Емельяненко заключил контракт на несколько боев с американской организацией Strikeforce. Российский боец уверенно выиграл первую схватку против Бретта Роджерса (на фото), однако во втором поединке неожиданно уступил бразильцу Фабрицио Вердуму Фото: AP / Paul Beaty Следующие два боя в феврале и июле 2011 года Емельяненко также проиграл, после чего заявил о возможном завершении своей карьеры в MMA Фото: AP / Jeff Chiu Федор Емельяненко не раз рассказывал о своем отношении к христианской вере: «Православие нет необходимости совмещать с чем-то. Это образ жизни. Я стараюсь жить по заповедям божьим, ходить в храм, молиться. Если вы православный, то по-другому просто невозможно жить. И не должен стоять вопрос — совмещать или не совмещать. Всегда ощущаешь, что ты должен делать, а что нет, чтобы не отойти от бога своими поступками, своими делами. А что касается пути воина, я занимаюсь единоборствами и представляю свою страну, защищаю честь России в этом виде спорта на мировых аренах, так же, как и все мои коллеги по команде. И это не находит осуждения у нашей православной церкви» Фото: Воронов Валерий Серию поражений Федор Емельяненко прервал в ноябре 2011 года, победив американца Джеффа Монсона. Бой, который прошел в столичном спорткомплексе «Олимпийский» в рамках турнира M-1 Global, продлился положенные три раунда. Судьи отдали победу россиянину, который владел инициативой на протяжении большей части боя Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В 2012 году после победы над бразильцем Педру Хиззу Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры. Спортсмен занялся развитием смешанных единоборств в России и неоднакратно заявлял, что не намерен возвращаться на ринг. В том же году он был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России

На фото: с президентом России Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Летом 2015 года Емельяненко заявил, что возобновит спортивную карьеру: «Я смог восстановиться и подлечить старые травмы. Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня пока не достаточно, чтобы выйти на бой. Поэтому недавно приступил к интенсивной подготовке», — заявил боец. 31 декабря он провел первый бой и нокаутировал индуса Джайдипа Сингха. Летом 2016 года Емельяненко одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он проиграет»

С 2017 года Федор Емельяненко провел пять боев в рамках турнира ММА Bellator, три из которых он выиграл и два проиграл. В последнем из поединков 29 декабря 2019 года в японской Сайтаме он победил американца Куинтона Джексона Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото Свой следующий бой Федор Емельяненко проведет 23 октября 2021 года на турнире Bellator в Москве. Он сразится с американцем Тимоти Джонсоном. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя

На фото: Федор Емельяненко (в центре) и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (справа) перед началом церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Смотреть

А в клетку к нему тем времен вышел целый отряд звезд смешанных единоборств, в основном тяжеловесов, в основном уже бывших — Ройс Грейси, Чак Лидделл, Рэнди Кутюр, Марк Коулмен, Фрэнк Шемрок, Дэн Хендерсон, Мэтт Хьюз, Джош Барнетт, Чейл Соннен. Имена и лица, прекрасно знакомые сотням тысяч американцев. Каждый жал руку Емельяненко. И эти рукопожатия лишь подчеркивали его особенный статус, который есть мало у кого из отечественных спортсменов и которого уж точно нет ни у кого из отечественных спортсменов, не стремившихся, как Федор Емельяненко, целенаправленно выстраивать из себя глобальный, для удобного заграничного пользования бренд: скорее наоборот, он всю жизнь был доволен своей абсолютной «русскостью».

Впрочем, это были в то же время не совсем его проводы из MMA. А вернее, совсем не проводы.

В смешанных единоборствах Федор Емельяненко так или иначе будет присутствовать благодаря созданной им в свое время команде бойцов, вошедшей в число сильнейших.

В ней много отличных спортсменов — таких, как, скажем, Анатолий Токов, который в рамках того же турнира в Инглвуде в борьбе проиграл поединок за чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг) Джонни Эблену, или Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг), однажды уже расправившийся с Бейдером. Благодаря им фамилия Емельяненко никуда из MMA не денется.

Алексей Доспехов