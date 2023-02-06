Банки поставили на ожидание

Правительство намерено запретить до 2026 года собирать долги по кредитам жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мнению участников рынка, это может существенно снизить интерес банков к кредитованию местного населения. Но те банки, которым все же придется выдавать средства, рискуют стать объектами «кредитного туризма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий до 1 января 2026 года взыскание просроченной задолженности по кредитам физлиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Комитет по финансовому рынку 3 февраля рекомендовал принять его в весеннюю сессию, ориентировочно в марте. Как пояснил “Ъ” глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, мораторий коснется долгов физлиц перед банками и МФО, но не распространяется на долги по ЖКУ и предпринимательские займы, а также займы до 50 тыс. руб. между физлицами. Сейчас законопроект направляется в ускоренную рассылку для представления в комитет отзывов, предложений и замечаний по нему, уточнил господин Аксаков. В ЦБ и правительстве на запрос “Ъ” не ответили.

По официальным данным на январь, на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сейчас работает только один крупный российский банк — Промсвязьбанк (ПСБ). Из других игроков известно, например, о ЦМРБанке. ПСБ запустил потребительское кредитование зарплатных клиентов в ДНР и ЛНР в ноябре 2022 года. ЦМРБанк в октябре сообщал о том, что приступил к рассмотрению заявок на выдачу кредитов.

Анатолий Аксаков признает, что «такой длительный по сроку мораторий может быть воспринят участниками рынка с опасением и существенно снизить кредитную активность финансовых организаций с учетом сложностей при возврате просроченных платежей». Кроме того, отмечает он, у участников рынка есть опасения относительно риск-профиля новых клиентов, поскольку невозможно проверить их кредитные истории и реальную текущую платежеспособность.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин считает, что законопроект направлен именно на «дестимулирование кредитования». По его мнению, в перечисленных регионах «в ближайшие годы правильнее решать проблемы жилья и малого бизнеса исключительно через госсубсидии и госпрограммы, а не кредиты». «В текущих условиях жителей субъектов разумнее обеспечивать всем необходимым за государственный счет, а не создавать для них дополнительную кредитную нагрузку, источники погашения которой еще также только предстоит создать в виде новых рабочих мест»,— поясняет господин Емелин.

Текущая редакция законопроекта максимально абстрактно определяет круг лиц, на которых он распространяется, предупреждают юристы. «Нет конкретизации, идет ли речь о гражданах, просто зарегистрированных на этой территории или вообще всех гражданах, проживающих там фактически»,— отмечает заместитель гендиректора GR Group Ярослав Авилов. Он добавляет, что по общему правилу закон не касается бюро кредитных историй и не защищает должников от ухудшения их истории. Кроме того, юрист поясняет, что закон не касается вопросов гражданского судопроизводства, соответственно, если залог по кредиту взыскивается по решению суда, то банк может забрать его.

Участники рынка подчеркивают: в законе не говорится, что от взыскания будут защищены долги только по тем кредитам, которые были получены до формального голосования о присоединении к РФ. В результате, полагает один из банкиров, после принятия закона в России может появиться новый вид туризма — кредитный.

Коллекторов потеря потенциального бизнеса не беспокоит. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев сомневается, что участники этого рынка решат выйти в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в ближайшие годы хотя бы потому, что для появления спроса на услуги по взысканию надо сперва организовать выдачу кредитов. А средний срок созревания кредитора к работе с профессиональными взыскателями на любых новых территориях, добавляет он, составляет как раз около трех лет.

Максим Буйлов, Полина Трифонова