Аккредитацию оставляют на удаленке

Минэкономики предлагает продлить до конца 2023 года возможность удаленно оценивать органы по сертификации и испытательные лаборатории, отвечающие за выдачу документов о безопасности товаров. Дистанционная аккредитация, принятая в качестве контрсанкционной меры поддержки, позволяет сократить время проведения разрешительных процедур и их стоимость для бизнеса, поясняют в ведомстве. На год предполагается продлить и уведомительный порядок включения в соответствующий реестр экспертов-аудиторов, проводящих оценку безопасности продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства о продлении на 2023 год возможности удаленно, с помощью видео-конференц-связи, оценивать заявителей, претендующих на получение аккредитации в национальной системе аккредитации или желающих подтвердить свои компетенции. «Этот формат позволяет сократить как время проведения разрешительных процедур, так и их стоимость для бизнеса»,— объяснили в ведомстве.

Напомним, что Росаккредитация аккредитует и контролирует органы по сертификации, а также испытательные лаборатории, отвечающие за выдачу документов о безопасности товаров. Дистанционные методы при проведении проверок и оказании услуг служба начала применять еще в 2020 году. Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник ранее пояснял, что это дало возможность снизить количество проверок на 60%.

Постановлением правительства от 12 марта 2022 года на 12 месяцев были введены нормы об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов, а также об их упрощенном получении и переоформлении. Эта «поблажка» была введена Белым домом в качестве антисанкционной меры для снижения нагрузки на бизнес и для сокращения издержек, связанных с прохождением разрешительных процедур.

В Росаккредитации “Ъ” сообщили, что, по прогнозу службы, в 2023 году за госуслугой по плановому подтверждению компетенции или за аккредитацией обратятся примерно 2,5 тыс. заявителей. «Средняя экономия по одной услуге для бизнеса составит 60 тыс. руб., общий объем экономии мы оцениваем примерно в 150 млн руб.»,— указали в службе.

Проектом постановления предлагается также продлить на год уведомительный порядок включения экспертов-аудиторов (эти специалисты проводят все этапы оценки безопасности продукции) в соответствующий единый государственный реестр. Поправки позволяют в срок до 1 марта 2024 года включать их в реестр без проведения квалификационного экзамена и аттестации, достаточно будет заявления. При этом пройти аттестацию включенные в реестр эксперты-аудиторы должны будут в течение трех лет.

Напомним, что в целом внедрение риск-ориентированного подхода при подтверждении компетенций аккредитованных лиц и перевод их взаимодействия со службой в дистанционный формат было нацелено на создание комфортной среды для добросовестных игроков рынка. В 2018 году Минэкономики совместно с Росаккредитацией начали борьбу с серым рынком в этой сфере и работу по повышению доверия потребителей и бизнеса к результатам испытаний товаров. Ведомства ужесточили контроль за органами по сертификации и за лабораториями, повысили требования для их допуска на рынок и разработали механизмы по отзыву сертификатов и деклараций о соответствии, которые были выданы недобросовестными центрами (подробнее см. “Ъ” от 27 ноября и 15 октября 2020 года).

Венера Петрова