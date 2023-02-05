Директор патронного завода оказался недостаточно дипломированным

Как стало известно “Ъ”, в Подольске будут судить местного депутата от Партии пенсионеров Ивана Дорогих, который, по версии СКР, устроился гендиректором оборонного ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), используя фиктивный диплом о высшем образовании. Считается, что благодаря действиям господина Дорогих и других управленцев из команды бывшего председателя совета директоров Виталия Полетаева КСПЗ грозит утрата целого ряда активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от Партии пенсионеров Иван Дорогих

Фото: Партия пенсионеров Член Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от Партии пенсионеров Иван Дорогих

Фото: Партия пенсионеров

Подольский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело Ивана Дорогих, обвиняемого СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 (использование поддельного документа, до года заключения) УК РФ.

По версии следствия, трудоустраиваясь в КСПЗ, господин Дорогих представил поддельный диплом Московской государственной академии приборостроения и информатики (сейчас — ФГБОУ «МИРЭ — Российский технологический университет»), свидетельствующий о получении им в 2004 году высшего образования.

В 2018 году использование поддельного документа позволило господину Дорогих ввести акционеров завода в заблуждение при назначении на соответствующую должность и получить доступ к управлению крупным оборонно-промышленным предприятием.

Требование о наличии высшего образования для лиц, претендующих на должность генерального директора, в данном случае являлось обязательным. Помимо этого, говорится в уголовном деле, господину Дорогих удалось получить обязательный допуск ФСБ России к сведениям, составляющим государственную тайну. На сайте депутатов городского округа Подольск он также указан как человек, имеющий диплом.

При этом депутат может оказаться под судом еще не раз — его проверяют на причастность к совершению более тяжких преступлений. Среди них — вывод средств оборонного предприятия через аффилированные компании, сдача помещений КСПЗ в долгосрочную аренду по заниженным ценам, а также продажа автомобилей предприятия, в том числе Land Cruiser 200, Lexus и Volkswagen, по ценам в несколько раз ниже рыночных.

Интересно, что в 2020 году, когда господин Дорогих управлял предприятием, сотрудники межмуниципального управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах Московской области «Власиха» обнаружили на территории патронного завода цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Было возбуждено уголовное дело, но тогда руководству КСПЗ каким-то образом удалось избежать уголовного преследования.

Между тем в январе 2023 года следственными органами той же спецполиции было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Александра Бобкова, обвиняемого в мошенническом хищении (ст. 159 УК РФ) металла с предприятия.

Представители КСПЗ отмечают, что господа Дорогих и Бобков являлись членами команды Виталия Полетаева, занимающего до марта 2022 года должность председателя совета директоров завода. По иску кредитной организации господин Полетаев был признан банкротом с долгом в 650 млн руб. Причем часть претензий, на 200 млн руб., его финансовый управляющий предъявил КСПЗ. Основанием стал заем на 50 млн руб., который завод еще в 2014 году получил от господина Полетаева, предоставив со стороны третьих лиц в залог коллекцию ретроавтомобилей, оцениваемую, по разным данным, почти в €5 млн.

В мае 2022 года акционеры сменили команду управленцев, обратившись в правоохранительные органы с заявлениями о целом ряде преступлений, которые менеджеры могли совершить.

По словам нового генерального директора КСПЗ Игоря Рудыки, бывшего бойца «Альфы» ФСБ и сотрудника ФСО, действия прежнего руководства привели и к тому, что предприятие из-за отсутствия оборудования, материалов и персонала оказалось не готово к выполнению мобилизационного задания. Сейчас, отметил он, привлечены новые специалисты и оборудование, а предприятие помимо своей основной патронной продукции запускает производство беспилотников.

Отметим, что КСПЗ был образован еще в 1936 году как Новоподольский патронный завод №188, который представлял собой полностью замкнутый цикл производства от проектирования и выпуска оборудования для изготовления боеприпасов до производства самих патронов. Сейчас специализируется на выпуске боеприпасов практически для стрелкового оружия и его ремонте.

Господин Дорогих на звонки и запрос “Ъ” не ответил.

Николай Сергеев