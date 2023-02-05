Спасатели обнаружили третье тело под завалами дома в Донецке

Под завалами частично разрушенного дома в Киевском районе Донецка на улице Артема обнаружили тело мужчины. Данные о нем устанавливаются. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.

Сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, а накануне — тело еще одного мужчины. Позже представительство ДНР сообщило, что специалисты установили дополнительную информацию о жертвах: женщина 1993 года рождения, мужчина — 1989 года рождения.

Вчера, 4 февраля, несколько зданий Киевского района Донецка оказались повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщили в МЧС ДНР. В многоквартирном жилом доме на улице Артема обрушилось перекрытие между пятым и четвертым этажами. Представительство ДНР сообщало о обстрелах, произведенных из РСЗО и артиллерии.

За последствиями военной операции на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян