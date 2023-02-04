В Донецке снаряд попал в жилой дом, спасатели ищут людей под завалами

В Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ оказались повреждены несколько зданий. Под завалами одного из частично разрушенных жилых домов могут находиться от двух до четырех человек. Об этом сообщают телеканал «Звезда», «РИА Новости» и Донецкое агентство новостей.

В многоквартирном жилом доме на улице Артема произошло обрушение перекрытия между пятым и четвертым этажами, предположительно, под завалами могут находиться два человека, сообщает МЧС ДНР. Местные жители говорят, что под завалами могут быть три или четыре человека.

По информации ДАН, всего обстрелом повреждены 11 многоквартирных домов по 17 адресам. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале пока информацию о разрушениях в Донецке не представил.

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Мария Федотова