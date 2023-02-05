Спасатели обнаружили два тела под завалами дома в Донецке

Под завалами частично разрушенного жилого дома в Киевском районе Донецка обнаружили тело женщины. Ее данные устанавливаются. Об этом сообщили в МЧС ДНР. Вечером вчера, 4 февраля, из-под завалов извлекли тело мужчины, информация о нем пока также неизвестна.

«В 06:00 из-под завалов извлечено тело женщины, анкетные данные устанавливаются. Аварийно-спасательные работы продолжаются»,— сообщается в Telegram-канале ведомства. Как сообщили в МЧС ДНР, к работам привлечено 8 единиц техники и 29 человек личного состава.

Вчера же в ведомстве сообщили, что в результате обстрела ВСУ оказались повреждены несколько зданий. Одно из них — многоквартирный дом, в котором обрушилось перекрытие между пятым и четвертым этажами. В МЧС предполагали, что под завалами могут находиться два человека.

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Лусине Баласян