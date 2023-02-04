В Огайо эвакуировали деревню из-за аварии поезда с «опасными материалами»

Случившийся сегодня ночью, 4 февраля, сход с рельсов поезда в США привел к эвакуации населенного пункта, также был объявлен режим ЧС, сообщает AP. В результате инцидента на границе штатов Огайо и Пенсильвания произошел крупный пожар, клубы дыма от которого были видны на метеорологическом радаре. ЧС объявили из-за того, что в поезде были «опасные материалы».

Мэр деревни Восточная Палестина Трент Конауэй объявил чрезвычайное положение, сославшись на «сход с рельсов поезда с опасными материалами». В компании Norfolk Southern заявили, что поезд состоял более чем из 100 вагонов, 20 из которых были классифицированы как перевозящие опасные материалы. Речь идет о грузах, которые могут представлять любую опасность, включая экологические риски, среди прочего это воспламеняющиеся или горючие вещества.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно, сообщений о пострадавших не поступало. Национальный совет по безопасности на транспорте создал оперативную группу для расследования происшествия.

Мария Федотова