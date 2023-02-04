Минфин объяснил низкие данные по исполнению доходов в январе новой схемой уплаты налогов

На 2 февраля 2023 года поступление доходов в федеральный бюджет составило 414 млрд руб., по данным января 2022 года, они составляли 2089,15 млрд руб., приводит «Интерфакс» данные единого портала бюджетной системы. Минфин объяснил эту разницу уплатой налогов в рамках единого налогового платежа (ЕНП), а также возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

Отчитываясь об исполнении бюджета в январе 2023 года, Минфин напомнил, что с апреля 2022 года действует ускоренный порядок возмещения НДС. Также доходы бюджетов формировались впервые в условиях уплаты ЕНП. Таким образом, министерство сочло некорректным сравнивать данные на 1 февраля с данными 2022 года.

«Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года превышает показатели прошлого года на 23% (1955 млрд руб. к 1587 млрд руб. аналогичного периода прошлого года)»,— сообщает министерство в своем Telegram-канале. Оперативные данные 2023 года по доходам несопоставимы с данными прошлого года, данные для корректного анализа появятся 6–7 февраля, отмечает Минфин.

Мария Федотова