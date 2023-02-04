В ЛНР тяжелое ранение в голову получил командир подразделения Игорь Мангушев

В Луганской народной республике получил огнестрельное ранение в голову Игорь Мангушев (позывной Берег). При поступлении к врачам состояние его было стабильно тяжелым с негативной тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев Игорь Мангушев

Фото: Игорь Мангушев

СМИ приводят разные сведения о должности Игоря Мангушева. В одних публикациях его называют командиром подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции ЛНР, в других — капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, командиром взвода по борьбе с БПЛА. Он — автор Telegram-канала «Zаписки авантюриста» и ведущий стрима издания «Ридус».

Одними из первых о тяжелом ранении Игоря Мангушева сообщили автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник и военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, а также издания «Ридус» и «Украина.ру».

Обстоятельства, при которых Игорь Мангушев получил тяжелое ранение, изучают правоохранительные органы. Владимир Грубник сообщил, что ранение было нанесено с близкого расстояния в затылочно-теменную область головы. Юрий Котенок написал, что господин Мангушев был ранен в зоне спецоперации. В реанимацию города Стаханов его доставили сегодня ночью, 4 февраля.

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Мария Федотова