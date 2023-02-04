DPA и SWR: компания бизнесмена Харитонина купила обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии

NR Holding приобрел обанкротившийся в 2021 году аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает SWR со ссылкой на представителя компании. Как уточняет телерадиокомпания, NR Holding возглавляет российский предприниматель Виктор Харитонин.

О заключении контракта на приобретение аэропорта 3 февраля SWR сообщил председатель совета директоров NR Holding Михаэль Лемлер. Однако одобрить покупку еще предстоит Федеральному министерству экономики. По информации агентства DPA, сумма сделки составляет около €20 млн. Денежные средства переведены на доверительный счет.

В октябре 2014 года Виктор Харитонин стал совладельцем одной из старейших автомобильных трасс Европы — немецкой Нюрбургринг. Ему принадлежит 99% акций комплекса. Господин Харитонин, обращает внимание SWR, не фигурирует ни в одном санкционном списке Евросоюза.

Виктор Харитонин также является основным владельцем холдинга «Фармстандарт». Как подсчитал «Ъ», в 2021 году около 82% из 57 млрд руб., полученных российскими фармпроизводителями за вакцину от коронавируса «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта». Эта компания ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд руб.

В настоящее время Виктор Харитонин занимает 66-е место в российском списке Forbes. В 2021 году его состояние оценивалось в $3,4 млрд, однако к 2022-му сократилось более чем наполовину и составило $1,4 млрд.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен неподалеку от Франкфурта-на-Майне и Люксембурга. Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году. До этого — в 1952 году — на территории будущего аэропорта была оборудована авиабаза НАТО. Пассажирооборот аэропорта начал снижаться с 2007 года. В 2021 году его владельцы объявили о банкротстве.