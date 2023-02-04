AFG: зарплата мечты россиян достигла рекордной суммы — 181 тыс. рублей

Инвестиционная компания Anderida Financial Group (AFG) провела опрос 1,5 тыс. россиян, результаты которого свидетельствуют, что «зарплата мечты» должна быть на уровне 181 тыс. руб. Аналитики отмечают, что названная сумма стала рекордной за все время. Причину этого они видят в подорожании товаров, неуверенности россиян в будущем и в отсутствии подушки безопасности.

В материалах опроса, которые приводит ТАСС, отмечается, что при желаемых 181 тыс. руб. фактическая сумма доходов в среднем по России не превышает 60 тыс. руб. За прошедший год прогнозы россиян в отношении заработной платы увеличились на 12 тыс. руб. (+7%). Однако в предыдущие годы динамика роста была на уровне 10%.

По данным агентства, только 35% опрошенных россиян довольны своим уровнем дохода. Еще треть респондентов считает, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни. У 65% отсутствуют значимые сбережения, которых бы хватило более чем на три месяца.

Ожидания по уровню доходов выше у тех, кто сменил место жительства и переехал в другую страну, отмечают аналитики. Среди россиян, проживающих в других странах, средняя сумма идеальной зарплаты составляет 205 тыс. руб. Эксперты считают, что такая разница обусловлена тем, что ежемесячные траты переехавших россиян в среднем на 15-25% выше.

О том, сколько денег нужно россиянам для спокойной жизни, — в материале «Ъ FM» «Цена покоя».

Милена Костерева