Цена покоя

Россиянам для финансовой независимости в среднем нужно почти 4,5 млн руб. Это на четверть больше, чем годом ранее. Об этом “Ъ FM” рассказали в компании «Сбербанк страхование жизни». Она опросила в январе 11 тыс. человек в 37 городах с населением более полумиллиона жителей. Выяснилось, что стать финансово независимыми респондентам в первую очередь позволили бы достойная зарплата, накопления и сдача недвижимости в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сколько денег нужно на счетах для спокойной жизни? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Наибольшие запросы оказались у петербуржцев. Им для финансовой независимости необходимо видеть на своем банковском счете 8,7 млн руб. — почти на 1,5 млн руб. больше, чем москвичам. В первую пятерку также вошли жители Ярославля, Ижевска и Казани — в этих городах указали желаемые суммы свыше 5 млн руб. Большинство респондентов — 77% — назвали основой для финансовой независимости достойную зарплату. В среднем для этого ежемесячное жалование должно быть более 77 тыс. руб. Москвичи считают, что для материальной свободы им надо получать по 144 тыс. руб. петербуржцы — по 131 тыс. руб. Наиболее высокие зарплатные ожидания также у жителей Челябинска — 111 тыс. руб., Набережных Челнов — 106 тыс. руб., и Екатеринбурга — 101 тыс. руб. в месяц. 44% опрошенных назвали накопления непременным условием материального благополучия. Более трети респондентов хотели бы иметь недвижимость под сдачу в аренду. 18% готовы открыть свое дело, и только 4% полагаются на фондовый рынок. Почти 60% жителей крупных российских городов уверены, что материально свободны. Мужчины чаще говорят об этом, чем женщины — 70 % против 45%. Наиболее независимыми считают себя жители Махачкалы, Саратова, Пензы, Кирова, Рязани и Хабаровска. А чаще всего респонденты достигают материального благополучия к 25-27 годам. Респонденты ко всему прочему написали и портрет финансово независимого человека. По их мнению, в первую очередь он полностью обеспечивает себя материально, живет в собственном доме или квартире, имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности, а также путешествует, помогает родным и получает пассивный доход от инвестиций или вкладов.

Приведенные в исследовании данные говорят о том, что далеко не все россияне могут реально стать финансово свободными, считает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов: «Для более состоятельной части населения — среднего класса — это вполне достижимая цель, если они будут разумно действовать на финансовом рынке, рынке труда и так далее, не потеряют работу.

Нужно следить за конъюнктурой, может, где-то и играть на курсах валют. Но для значительной части населения — это ориентир на будущее. Есть желание, а есть возможности. У каждого человека своя история. У одного 40 тыс. руб. сегодня, и чтобы достичь 77 тыс. руб., например, ему нужно получать зарплату вдвое больше. За год это сделать нереально, и ни один работодатель не поднимет гонорар сотрудника на 50% — для этого нет экономических условий, дохода, депозитов в банках и так далее. Если у человека нет накоплений, то какие могут быть ожидания?

Почему так мало людей рассчитывают на фондовый рынок для того, чтобы стать финансово независимыми? Во-первых, потому что это требует достаточной квалификации. Во-вторых, население никто не готовит. Даже квалифицированные игроки иногда боятся использовать рискованные финансовые инструменты, которые могут дать хорошую доходность.

Поэтому люди и придерживаются больше консервативной тактики. И, наконец, многим просто нечего вкладывать в фондовый рынок. Там нужны довольно немаленькие деньги, чтобы начинать работать. С тремя копейками там ничего не заработаешь, кроме полутора копеек, если удастся».

Портал Superjob в ноябре 2023 года провел свое исследование и выяснил, что среднестатистическому россиянину нужно 205 тыс. руб. в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. При этом мужчины оказались более требовательными, чем женщины — 226 тыс. против 182 тыс.

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Владимир Расулов