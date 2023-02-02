Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена покоя

Сколько денег нужно россиянам для счастья

Россиянам для финансовой независимости в среднем нужно почти 4,5 млн руб. Это на четверть больше, чем годом ранее. Об этом “Ъ FM” рассказали в компании «Сбербанк страхование жизни». Она опросила в январе 11 тыс. человек в 37 городах с населением более полумиллиона жителей. Выяснилось, что стать финансово независимыми респондентам в первую очередь позволили бы достойная зарплата, накопления и сдача недвижимости в аренду.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сколько денег нужно на счетах для спокойной жизни? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Наибольшие запросы оказались у петербуржцев. Им для финансовой независимости необходимо видеть на своем банковском счете 8,7 млн руб. — почти на 1,5 млн руб. больше, чем москвичам. В первую пятерку также вошли жители Ярославля, Ижевска и Казани — в этих городах указали желаемые суммы свыше 5 млн руб.

Большинство респондентов — 77% — назвали основой для финансовой независимости достойную зарплату. В среднем для этого ежемесячное жалование должно быть более 77 тыс. руб. Москвичи считают, что для материальной свободы им надо получать по 144 тыс. руб. петербуржцы — по 131 тыс. руб. Наиболее высокие зарплатные ожидания также у жителей Челябинска — 111 тыс. руб., Набережных Челнов — 106 тыс. руб., и Екатеринбурга — 101 тыс. руб. в месяц.

44% опрошенных назвали накопления непременным условием материального благополучия. Более трети респондентов хотели бы иметь недвижимость под сдачу в аренду. 18% готовы открыть свое дело, и только 4% полагаются на фондовый рынок.

Почти 60% жителей крупных российских городов уверены, что материально свободны. Мужчины чаще говорят об этом, чем женщины — 70 % против 45%. Наиболее независимыми считают себя жители Махачкалы, Саратова, Пензы, Кирова, Рязани и Хабаровска. А чаще всего респонденты достигают материального благополучия к 25-27 годам.

Респонденты ко всему прочему написали и портрет финансово независимого человека. По их мнению, в первую очередь он полностью обеспечивает себя материально, живет в собственном доме или квартире, имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности, а также путешествует, помогает родным и получает пассивный доход от инвестиций или вкладов.

Приведенные в исследовании данные говорят о том, что далеко не все россияне могут реально стать финансово свободными, считает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов: «Для более состоятельной части населения — среднего класса — это вполне достижимая цель, если они будут разумно действовать на финансовом рынке, рынке труда и так далее, не потеряют работу.

Нужно следить за конъюнктурой, может, где-то и играть на курсах валют. Но для значительной части населения — это ориентир на будущее. Есть желание, а есть возможности. У каждого человека своя история. У одного 40 тыс. руб. сегодня, и чтобы достичь 77 тыс. руб., например, ему нужно получать зарплату вдвое больше. За год это сделать нереально, и ни один работодатель не поднимет гонорар сотрудника на 50% — для этого нет экономических условий, дохода, депозитов в банках и так далее. Если у человека нет накоплений, то какие могут быть ожидания?

Как граждане включили режим сбережения

Как граждане включили режим сбережения

Почему так мало людей рассчитывают на фондовый рынок для того, чтобы стать финансово независимыми? Во-первых, потому что это требует достаточной квалификации. Во-вторых, население никто не готовит. Даже квалифицированные игроки иногда боятся использовать рискованные финансовые инструменты, которые могут дать хорошую доходность.

Поэтому люди и придерживаются больше консервативной тактики. И, наконец, многим просто нечего вкладывать в фондовый рынок. Там нужны довольно немаленькие деньги, чтобы начинать работать. С тремя копейками там ничего не заработаешь, кроме полутора копеек, если удастся».

Портал Superjob в ноябре 2023 года провел свое исследование и выяснил, что среднестатистическому россиянину нужно 205 тыс. руб. в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. При этом мужчины оказались более требовательными, чем женщины — 226 тыс. против 182 тыс.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...