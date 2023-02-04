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Коммерсантъ FM
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Издательство «Эксмо-АСТ» впервые проинвестирует экранизации российских книг

Издательская группа «Эксмо-АСТ» начнет инвестировать в экранизации выпускаемых ею книг российских авторов, сообщил президент группы Олег Новиков. На дебютный проект «Эксмо-АСТ» планирует выделить 200 млн руб.

Как рассказал господин Новиков РБК, для финансирования проектов группа будет использовать средства управляющей компании. В первый в истории группы кинопроект «Эксмо-АСТ» инвестирует 200 млн руб., в дальнейшем за ее счет будут покрываться до 25% стоимости кинопроизводства.

Перечень потенциальных для финансирования проектов пока не сформирован, отметили представители издательской группы. Список возможных экранизаций будет составляться по результатам питчингов, которые пройдут в феврале. Отбирать проекты поручат специальной группе жюри, в которую войдут представители онлайн-платформ и киностудий, в частности Premier, Kion, 1–2–3 Production и Cosmos Studio.

По словам представителей группы, на экранизацию в «Эксмо-АСТ» готовы брать до 98% историй, поскольку «из каждой — за редким исключением — можно сделать кинематографичную». «Часто бывает так, что какая-либо студия прочитала книгу и пришла к нам с запросом на нее, настолько она кинематографична. Но печатные истории нужно дорабатывать в любом случае, и лучше это делать втроем: мы, студия и автор»,— сообщили представители группы.

В «Эксмо-АСТ» уточнили, что профинансированные проекты должны быть реализованы в течение года. Средства будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе.

«Эксмо-АСТ» — крупнейшая в России издательская группа по объему непериодических изданий. В состав группы входят крупные издательства АСТ, «Эксмо», «Бомбора» и др. Возникла в 2012 году, на тот момент на нее приходилось 25% всего книгоиздательского рынка России.

Милена Костерева

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