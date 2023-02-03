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Коммерсантъ FM
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Канада ввела санкции против МИА «Россия сегодня», журналистов и артистов

МИД Канады объявил о новых антироссийских санкциях. В список вошли МИА «Россия сегодня», российские журналисты, медиаменеджеры, певцы, артисты, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Под санкции попали 38 физлиц и 16 организаций. Их обвиняют в «распространении российской дезинформации и пропаганды.

Против кого введены ограничения:

  • «МИА Россия сегодня»;
  • медиагруппа «Царьград»;
  • интернет-ресурсы SouthFront, «Инфорос», «Геополитика», New Eastern Outlook, «Фонд стратегической культуры», «Камертон», Oriental Review,
  • основанный Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями, а также организация United World International, которая, как утверждается, также связана с бизнесменом,
  • фонд «Русский мир», Фонд Горчакова, Агентство интернет-исследований, аналитический центр Katehon.

Новость дополняется.

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