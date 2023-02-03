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Коммерсантъ FM
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Гибралтар обвинил Испанию в нарушении суверенитета из-за инцидента с контрабандным табаком

Власти Гибралтара обвинили Испанию в нарушении суверенитета в связи с тем, что ранее испанские таможенники пытались изъять контрабандный табак на территории гибралтарского пляжа. Защищаясь, преступники бросали в таможенников камни. В пресс-релизе правительства Гибралтара случившееся названо самым опасным инцидентом за последние годы.

«Факты, связанные с этим инцидентом, свидетельствуют о серьезном нарушении суверенитета Великобритании и потенциально самом серьезном и опасном инциденте за многие годы. Прежде чем реагировать, мы, конечно, должны быть уверены в фактах, но события показывают, что действия испанских чиновников были недопустимы»,— приводятся в пресс-релизе слова главного министра Фабиана Пикардо.

В заявлении правительства отмечается, что испанские правоохранительные органы могут обратиться к коллегам из Гибралтара в случае необходимости, однако они проигнорировали эту возможность. Гибралтар устанавливает факты происшедшего и обратится за помощью в рассмотрении инцидента к Испании. При этом господин Пикардо, говорится в пресс-релизе, связался с коллегами из Испании, чтобы узнать о самочувствии раненых офицеров.

Лусине Баласян

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